Более 850 тысяч детей остались без крова после землетрясения в Турции и Сирии – ООН

Только в Турции в пострадавших районах более 1,9 миллиона человек размещены в разного рода убежищах, где нет надлежащих санитарных условий, доступа к водоснабжению и медицинской помощи. 2,5 миллиона детей в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Фото: ЮНИСЕФ/Араф Ватад

Через месяц после двух катастрофических землетрясений, обрушившихся на юг Турции и Сирию, более 850 тысяч детей остаются перемещенными лицами. Все они нуждаются в помощи, в том числе психологической. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) наращивают усилия по обеспечению детям некоторой стабильности в условиях хаоса, но для продолжения этой деятельности им без помощи доноров не обойтись. Об этом сообщил Центр новостей ООН, передает Kazpravda.kz.

Последствия двух землетрясений для детей

Два подземных толчка магнитудой 7,7 и 7,6 привели к разрушению и повреждению в Турции и Сирии десятков тысяч домов. Точное число детей, погибших и раненых во время землетрясений и в связи с их последствиями, пока не установлено. Но речь идет о многих тысячах. Общее число погибших превышает 50 тысяч человек, тысячи других получили ранения. В двух странах стихийное бедствие привело к масштабным разрушения жилых зданий и других объектов гражданской инфраструктуры.

В Детском фонде отмечают, что последствия землетрясений для детей и семей в регионе стали катастрофическими. Сотни тысяч людей оказались в отчаянном положении. Многие семьи живут во временных приютах.

Лишившиеся крова дети нашли временное убежище в мечети в Алеппо, Сирия. © УВКБ ООН/Хамид Мааруф

Только в Турции в пострадавших районах более 1,9 миллиона человек размещены в разного рода убежищах, где нет надлежащих санитарных условий, доступа к водоснабжению и медицинской помощи. 2,5 миллиона детей в стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

«Все четыре недели семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясений, пытались выжить. Они фактически замерли в ужасе, учитывая то, что повторные толчки продолжаются», – сказала региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии Афшан Хан.

По ее словам, сегодня крайне важно помочь людям восстановить жизнь, предоставить детям психосоциальную поддержку, помочь им как можно скорее вернуться к учебе и обеспечить им ощущение некоторой стабильности в условиях хаоса.

По предварительным данным, в результате землетрясений свои дома в Сирии были вынуждены покинуть более 500 тысяч человек. Многие дома были разрушены. К тому же семьи с детьми, чьи дома уцелели, боятся возвращаться домой, поскольку повторные толчки продолжаются. Еще до землетрясений в Сирии было самое большое количество внутренне перемещенных лиц в мире: 6,8 миллиона человек, в том числе почти 3 миллиона детей. По всей Сирии от землетрясений пострадало более 3,7 миллиона детей.

«И до этих катастрофических землетрясений гуманитарные потребности детей в Сирии были огромными», – отметила Региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Адель Ходр.

Она напомнила, что в Сирии уже почти 12 лет продолжается конфликт, миллионы семей находятся на грани выживания. По ее словам, многие сирийцы считают, что весь мир забыл о них.

ЮНИСЕФ расширяет проекты по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения

В сложившийся ситуации ЮНИСЕФ расширяет свои программы в Сирии, обеспечивает пострадавших важными услугами, водой и предметами первой необходимости. В рамках проектов ЮНИСЕФ организованы работы по расчистке завалов и очистке водных резервуаров. На сегодня более 294 тысяч человек получили от ЮНИСЕФ предметы первой необходимости и медицинскую помощь через медцентры и мобильные медицинские бригады, поддерживаемые Детским фондом. Более 130 тысяч детей в возрасте до пяти лет в районах, пострадавших от землетрясений, были обеспечены питанием. Сотрудники ЮНИСЕФ оказали психологическую поддержку более 100 тысячам детей и их родителям.

Люди в Турции, чьи дома были разрушены землетрясением, живут в импровизированных временных убежищах. Фото ЮНИСЕФ

В Турции ЮНИСЕФ раздал зимнюю одежду, электрообогреватели и одеяла почти 277 тысячам человек. В тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения ЮНИСЕФ закупает жизненно важные вакцины и оборудование для их хранения. ЮНИСЕФ создает рядом с местами временного размещения переселенцев центры для детей.

В рамках проектов ЮНИСЕФ были поддержаны усилия министерства образования Турции в установке 87 палаток, которые используются в качестве временных школ. Занятия там проходят в две смены. Ежедневно в них принимают участие около 3600 детей. ЮНИСЕФ помогает выявлять детей, которые оказались без сопровождения взрослых.

«Дети видели, как весь их мир рушился на их глазах, но мы знаем, как им помочь восстановить свою жизнь», – сказал Хан. Для этого, по его словам, детям нужны, в первую очередь, психосоциальная поддержка, образование и стабильность.

Команды ЮНИСЕФ наращивают работу с пострадавшими детьми и семьями, но потребности огромны. Для финансирования своих проектов в Турции ЮНИСЕФ запросил у доноров 196 миллионов долларов, а в Сирии – 172,7 млн ​​долларов.