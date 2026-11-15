Более 9 тысяч кандидатов претендуют на места в маслихатах Казахстана

Выборы

В преддверии выборов 29 ноября Центральная избирательная комиссия проверяет готовность участков в регионах страны. Особое внимание уделяют безопасности, обучению членов избиркомов и доступности голосования для людей с инвалидностью

Фото: ЦИК

В Казахстане продолжается подготовка к выборам депутатов маслихатов, которые состоятся 29 ноября. Члены Центральной избирательной комиссии проверяют избирательные участки, их техническое оснащение и готовность к проведению голосования, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в ЦИК РК, 12–13 ноября председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров посетил Восточно-Казахстанскую область. Вместе с членом комиссии Михаилом Бортником он обсудил с представителями государственных органов доставку бюллетеней, обеспечение общественного порядка и противопожарной безопасности.

Отдельное внимание уделили погодным условиям. В горных районах области на случай снегопадов должна быть готова спецтехника для расчистки дорог и своевременной доставки избирательных документов.

Нурлан Абдиров также поручил усилить контроль за доступностью участков для людей с инвалидностью.

«29 ноября в Казахстане состоятся выборы депутатов маслихатов. В стране на сегодня насчитывается 228 маслихатов различных уровней. За 3 447 депутатских мандатов в них борются более 9 тысяч кандидатов. В ходе поездки в Восточно-Казахстанскую область, так же как и в других регионах, мы обращаем особое внимание на организацию обучающих семинаров для членов окружных комиссий. Для контроля качества проводятся два тестирования. До начала семинара - для того, чтобы понять, насколько качественно обучение на местах организовывают территориальные избиркомы. И после семинара - чтобы определить результативность уже нашего обучения. Но и на этом работа не завершается. Поручил территориальным избирательным комиссиям в оставшееся до выборов время продолжать обучение членов избиркомов. Это важно для того, чтобы электоральная кампания прошла в строгом соответствии с законодательством, с обеспечением гласности и прозрачности», — подчеркнул Нурлан Абдиров.

В Восточно-Казахстанской области в обучающем семинаре приняли участие более 200 членов окружных и территориальных комиссий. Они разобрали правила предвыборной агитации, порядок работы наблюдателей и оформление итоговых протоколов.

Председатель ЦИК также проверил работу окружной комиссии №4 и трех избирательных участков Усть-Каменогорска.

В Павлодарской области член Центризбиркома Ляззат Сүйіндік провела обучающий семинар для 340 членов избирательных комиссий. Участники обсудили обеспечение равных условий для кандидатов и политических партий, права наблюдателей и журналистов, а также порядок рассмотрения обращений.

В Карагандинской области она посетила участок №16, который используется как учебный центр по обеспечению доступности голосования для людей с инвалидностью. Здесь установлены подъемное устройство, кнопка вызова персонала, поручни и специальные кабины для тайного голосования. В день выборов предусмотрена работа инватакси.

В области Абай член ЦИК Азамат Айманакумов проверил работу избирательных комиссий Семея. Для консультаций избирателей в регионе действуют 13 call-центров. В день голосования на 161 участке будут использоваться цифровые сервисы: на 156 — для проверки сведений об избирателях, еще на пяти — для регистрации граждан.

В Акмолинской области член Центризбиркома Асель Жанабилова проверила готовность комиссий, в том числе в городе Косшы. Основное внимание уделили безопасности, работе инженерных систем, актуальности списков избирателей и условиям голосования для людей с инвалидностью.

По данным ЦИК, в пяти регионах, охваченных инспекционными поездками, зарегистрировано более 2,6 млн избирателей. Подготовкой к голосованию занимаются свыше 23 тысяч членов избирательных комиссий.

Проверки участков продолжатся и в других регионах Казахстана. Их задача — выявить возможные проблемы до дня голосования и обеспечить соблюдение избирательного законодательства.

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