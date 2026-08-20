Более 9 тысяч казахстанцев старше 50 лет трудоустроились по проекту «Серебряный возраст»

Общество,Занятость
Дана Аменова
корреспондент

Успешные примеры интеграции уже есть в регионах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда продолжается успешная реализация проекта «Серебряный возраст». С начала года его участниками стали более 9,2 тыс. граждан старше 50 лет, что составляет свыше 92% от годового плана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

Лидерами по трудоустройству стали Туркестанская, Карагандинская, Актюбинская и Жамбылская области. Больше половины участников проекта – женщины (54,4%) и жители сельской местности (63,2%).

Проект предназначен для безработных лиц старше 50 лет, зарегистрированных в карьерных центрах. Срок участия составляет до 36 месяцев, в течение которых государство субсидирует часть заработной платы (но не более 30 МРП в месяц), постепенно снижая ее размер: 70% – в первый год, 65% – во второй и 60% – в третий год работы.

Главное условие для работодателя – обязанность предоставить участнику постоянное рабочее место после окончания проекта: гражданам предпенсионного возраста – минимум на один год, а лицам старше 58 лет – до выхода на пенсию.

Успешные примеры интеграции уже есть в регионах. Так, жительница области Абай Карлыгаш Абылгазина после трех лет участия в проекте проявила высокий профессионализм и была трудоустроена в ИП «Тынышбаев» поваром на постоянной основе.

«Благодаря проекту я не просто нашла работу, а обрела стабильность и снова почувствовала себя нужной и востребованной. Когда тебе за пятьдесят, найти хорошую работу бывает непросто, и «Серебряный возраст» стал для меня огромной поддержкой. За три года я смогла показать, на что способна, и сейчас с радостью работаю на постоянной основе. Хочу сказать всем сверстникам, не бойтесь пробовать! В нашем возрасте жизнь и карьера только продолжаются», – поделилась Карлыгаш Абылгазина.

Многочисленные успешные примеры проекта показывают, что возраст не является препятствием для продолжения профессиональной деятельности. Опыт старшего поколения – это ценный ресурс для рынка труда.

Проект создает баланс интересов для всех участников: участники сохраняют доход и социальную активность, работодатели получают мотивированных кадров, а государство обеспечивает устойчивую занятость граждан.

#работа #проект #Минтруда #трудойстройство #«Серебряный возраст»

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