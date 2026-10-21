Более 900 борцов со всего мира выступят в Астане

С 24 октября по 1 ноября в Астане пройдёт чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Турнир, который соберёт ведущих борцов планеты, состоится в спортивном комплексе «Барыс Арена». Это одно из крупнейших соревнований мирового уровня по олимпийским видам спорта.

Ожидается, что в чемпионате, который продлится девять дней, примут участие более 900 борцов из 135 стран. Среди них — олимпийские чемпионы, победители и призёры мировых первенств.

В частности, в Астане планируется выступление таких победителей и призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира, как Абдулрашид Садулаев, Кайл Снайдер, Хасан Яздани, Ахмед Тажудинов, Юи Сусаки, Хелен Марулис, Акжол Махмудов, Рыза Каяалп, Моэ Киёока, Амирхоссейн Заре и Хади Сарави. В составе сборной Казахстана честь страны будут защищать отечественные спортсмены во главе с чемпионами мира Ризабеком Айтмуханом, Нуркожой Кайпановым и Айдосом Султангали.

Астана уже принимала чемпионат мира по борьбе в 2019 году. Спустя семь лет турнир вновь возвращается в столицу Казахстана.

Официальным талисманом чемпионата стал «Мұзбалақ» — образ орла. Основные поединки покажет телеканал Qazsport. Подробная информация о расписании чемпионата и билетах опубликована на официальном сайте Федерации борьбы Казахстана.