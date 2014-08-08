Более 950 тыс. человек пострадали из-за засухи на севере Китая

Более 950 тыс. жителей северокитайского автономного района Внутренняя Монголия пострадали из-за засухи. Из них около 70 тыс. испытывают нехватку питьевой воды, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Жаркая погода установилась в районе с 23 июня, при этом объем осадков там оказался минимальным за последние 43 года. По предварительным оценкам властей, от засухи пострадали 390 тыс. гектаров посевов и 1,63 млн гектаров пастбищ. Кроме того, около 503 тыс. голов крупного рогатого скота остро нуждаются в питьевой воде.

Прямой экономический ущерб района оценен местными властями в 1,61 млрд юаней ($261 млн).