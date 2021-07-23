Более чем на 1 млрд тенге нанес государству ущерб таможенник в Мангистау
Екатерина Елисеева
В Мангистауской области сотрудник пропускного пункта "Курык" осужден на 3 года за ущерб государству в размере более 1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.
Сообщается, что Каракиянским районным судом к 3 годам лишения свободы осужден ведущий специалист контрольно-пропускного пункта "Курык" таможенного поста "Морпорт" Нургалиев У.С., (ст.361 ч.4 п.3 УК).
"Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, путем внесения заведомо ложных сведений в базу данных и выборочном снятии с контроля пассажирских таможенных деклараций, оформленных на 185 автотранспортных средств, без подтверждения фактического вывоза с территории ЕАЭС, что привело к ущербу государству в размере более 1 млрд тенге (1 037 178 500 тенге) в виде не уплаты таможенных платежей", – говорится в сообщении.