Экономика Более чем на 80% сократилась прибыль KEGOC за 6 месяцев 2014 года Айнур Курамысова

Председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC Бакытжан Кажиев сообщил о сокращении чистой прибыли компании на 86,4% за январь–июнь 2014 года, передает корреспондент Кazpravda.kz.



"У нас операционная прибыль из года в год растет. Например, по итогам прошлого года мы получили операционную прибыль в размере 6,9 миллиарда тенге. За первые 6 месяцев прошлого года – 4,3 миллиарда тенге. Чистая прибыль АО "KEGOC" в первом полугодии 2014 года сократилась на 86,4%, до 588 миллионов тенге", – сказал Кажиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов.



При этом он объяснил, почему снизилась прибыль в этом году. "На снижение чистой прибыли в этом году по отношению к прошлому году повлияли внешние факторы, такие, как девальвация. Но тем не менее при наличии всех негативных внешних факторов компания сохранила свою устойчивость и получила прибыль", – отметил Кажиев.



Глава KEGOC также сообщил, что компания имеет достаточный запас средств для погашения обязательств по займам. "Мы заимствовали более одного миллиарда долларов у международных финансовых институтов для реализации наших инвестиционных проектов. На сегодня долг компании составляет порядка 600 миллионов долларов. Я хочу сказать, что на счетах нашей компании имеются значительные запасы средств в валюте, которые позволят обслуживать займы в течение 1–2 лет. Кроме этого, тарифообразование позволяет полностью закрывать наши долги по обслуживанию займов, и мы с Правительством всегда вели конкретный диалог. И у нас с Правительством впредь, и после выхода на IPO, будет обязанность по сохранению компании, поскольку она имеет стратегическое значение для экономики Казахстана", – отметил Кажиев.



По информации пресс-службы KEGOC, "дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 40% от чистого дохода за соответствующий финансовый период, либо по итогам года, либо полугодия".

