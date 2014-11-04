Экономика
Более чем на 80% сократилась прибыль KEGOC за 6 месяцев 2014 года
Айнур Курамысова
Председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC Бакытжан Кажиев сообщил о сокращении чистой прибыли компании на 86,4% за январь–июнь 2014 года, передает корреспондент Кazpravda.kz.

"У нас операционная прибыль из года в год растет. Например, по итогам прошлого года мы получили операционную прибыль в размере 6,9 миллиарда тенге. За первые 6 месяцев прошлого года – 4,3 миллиарда тенге. Чистая прибыль АО "KEGOC" в первом полугодии 2014 года сократилась на 86,4%, до 588 миллионов тенге", – сказал Кажиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов. 

При этом он объяснил, почему снизилась прибыль в этом году. "На снижение чистой прибыли в этом году по отношению к прошлому году повлияли внешние факторы, такие, как девальвация. Но тем не менее при наличии всех негативных внешних факторов компания сохранила свою устойчивость и получила прибыль", – отметил Кажиев.

Глава KEGOC также сообщил, что компания имеет достаточный запас средств для погашения обязательств по займам. "Мы заимствовали более одного миллиарда долларов у международных финансовых институтов для реализации наших инвестиционных проектов. На сегодня долг компании составляет порядка 600 миллионов долларов. Я хочу сказать, что на счетах нашей компании имеются значительные запасы средств в валюте, которые позволят обслуживать займы в течение 1–2 лет. Кроме этого, тарифообразование позволяет полностью закрывать наши долги по обслуживанию займов, и мы с Правительством всегда вели конкретный диалог. И у нас с Правительством впредь, и после выхода на IPO, будет обязанность по сохранению компании, поскольку она имеет стратегическое значение для экономики Казахстана", – отметил Кажиев.

По информации пресс-службы KEGOC, "дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 40% от чистого дохода за соответствующий финансовый период, либо по итогам года, либо полугодия".

Популярное

Все
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Золотая медаль Севинч
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
На основе дружбы и доверия
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
Проверено на себе: полное погружение в виртуальную реальность
Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?
Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Один день из жизни Дербисека
С чего начиналась система водоснабжения Шымкента и что из себя представляет сегодня
Общество как локомотив перемен
Это мнение молодежи
Ежемесячный доход для получения молодёжью арендного жилья снизят в Казахстане
Такой важный капитал
Хранители истории
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Экономика
Фонд развития промышленности уличили в ограничении конкурен…
Экономика
Курс доллара вновь резко снизился
Президент , Поручения , Экономика
Токаеву доложили о борьбе с финпирамидами и выводом капитал…
Экономика
О рисках при альтернативных путях экспорта нефти высказался…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]