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Международное сотрудничество
Более чем в 2 раза увеличится количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили об увеличении количества авиарейсов между Казахстаном и Турцией, передает Kazpravda.kz.

"Во исполнение поручений Президента Республики Казахстан по итогам государственного визита в Турцию в мае 2022 года, 27 июля состоялись официальные переговоры авиационных властей Казахстана и Турции", - проинформировали в МИИР.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, турецкую делегацию – Генеральный директор авиационных властей Турции Кемаль Юксек.

В переговорах приняли участие представители казахстанских авиакомпаний Эйр Астана и SCAT, а также представители турецких авиакомпаний Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Tailwind Airlines, Freebird Airlines.

По итогам переговоров была достигнута договоренность увеличить количество разрешённых рейсов между Казахстаном и Турцией более чем в 2 раза, с 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, в том числе с 7 до 14 рейсов по маршруту Нур-Султан – Стамбул, с 13 до 21 рейса в неделю по маршруту Алматы – Стамбул, а также добавлены новые города для полётов на территории обеих стран.

В целях развития конкуренции и снижения стоимости авиабилетов по инициативе казахстанской стороны установлено обязательное назначение альтернативных вторых авиаперевозчиков на маршрутах между городами Нур-Султан, Алматы и Стамбул, что расширит возможность выбора между авиакомпаниями для пассажиров.

"Значительное увеличение количества рейсов между странами также будет способствовать удовлетворению растущего транзитного пассажиропотока через авиахабы Казахстана из стран СНГ в Турцию", - отметили в министерстве.

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