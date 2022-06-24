Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Общество
Более чем в два раза сократят список документов для подключения к газу в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал об упрощении процедуры сбора документов для подключения домов к газу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

"Как вы знаете, газификация города благоприятно сказывается как на экологии города, так и на качестве проживания горожан. К нам обращаются жители по вопросам сбора документов для подключения домов к газу.

Если ранее для того чтобы подключить дома к газу необходимо было собрать 8 документов, что затягивалось более чем на 6 месяцев, то теперь планируем сократить количество документов. Данная мера принимается в рамках Указа Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата». Ранее вопрос о сокращении списка документов для подключения к газу мы рассмотрели на совещании в Правительстве с участием министерства энергетики, министерства нацэкономики, АО «НК «QazaqGaz» и др.

Как вы знаете, в городе мы полностью газифицировали два района - Сарыарка и Алматы. Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тыс. абонентов, более 6 тыс. абонентов получили техусловия, кроме того свыше 3, 5 тыс. домов уже подключены к газу (свыше 25%). Приняли ряд льгот: нуждающимся категориям выделяем социальную помощь на подключение к газу - размер соцпомощи увеличили до 413 тыс. тенге, всем горожанам на бесплатной основе выдаются счётчики, также есть программа беспроцентного кредитования.

Летом начнём работы по строительству подводящего газопровода в оставшихся районах - Байконыр и Есиль. К примеру, это ЖМ Ильинка (Уркер), Ондирис, Пригородный, Тельман, мкрн «Family Village», «Garden Village» и др. Ведётся проектирование в мкрн Чубары. В двух районах - Есиль и Байконыр - для начала построим подводящий газопровод, а внутриквартальные сети - в следующем году.

Кроме того, на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тринадцать водогрейных котлов перевели на газ. Возобновили строительство ТЭЦ-3, ведем проектирование 3-х локальных газовых котельных для обеспечения теплом новые районы застроек.

Все данные меры позволят значительно улучшить экологию города. Ход газификации находится на контроле у Главы государства", - написал аким столицы.

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