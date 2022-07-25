Более чем в два раза увеличится количество рейсов по маршруту Нур-Султан - Жезказган

В связи с многочисленными обращениями граждан и Акимата Улытауской области, а также в рамках реализации поручения Первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра по развитию авиасообщения Улытауской области, Комитетом гражданской авиации проведена работа с авиакомпанией АО “Qazaq Air”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Авиакомпания АО “Qazaq Air” сообщила, что увеличивает количество выполняемых полетов по маршруту Нур-Султан – Жезказган с 3 до 7 рейсов в неделю с 15 августа т.г.

Тем самым, авиасообщение между областным центром, созданной по Указу Президента Улытауской области, со столицей Казахстана, будет увеличено более чем в два раза, что будет способствовать дальнейшему развитию экономического и туристического потенциала региона.

В настоящее время, Комитетом гражданской авиации продолжается работа по повышению транспортной доступности Улытауской области с другими регионами Казахстана.