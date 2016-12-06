Более десятка авиарейсов задерживаются в аэропорту Алматы

В международном аэропорту Алматы во вторник по различным причинам задерживаются 13 авиарейсов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Interfax.kz
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Так, по информации пресс-службы аэропорта, на 9.20 (аст.) вторника по причине позднего прибытия воздушных судов задерживаются рейсы авиакомпании (АК) "Бекэйр" – Z92013 по направлению Алматы – Актобе, АК "Сибирь" – S73288 по направлению Алматы – Толмачево; АК "Air Astana" – КС953 Алматы – Астана; АК "Пегасус" – PC659 Алматы – Сабиха Гокчен.
По причине неисправности воздушного судна задержаны рейсы АК "Бэкэйр" – Z92025 Алматы – Актау, АК "Air
Astana" – КС853 Алматы – Астана и КС881 Алматы – Уральск.
Между тем, по метеоусловиям аэропорта Алматы задержаны рейсы АК "Air Astana" – КС301 Алматы – Усть-Каменогорск, КС307 Алматы – Павлодар, КС975 Алматы – Кызылорда.
По техническим причинам задержаны авиарейсы АК "Air Astana" Алматы – Суварнабхуми и Алматы – Астана.
Рейс DP834 Алматы – Самара авиакомпании "Победа" перенесен на 12.00.
Отмененных рейсов нет, указывается в сообщении.
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 3 000 метров, горизонтальная – 1 900 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.