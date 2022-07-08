Более двух часов вёл прием граждан вице-премьер в приемной партии "Amanat"

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов провел прием граждан в республиканской общественной приемной партии «AMANAT», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе приема, который продлился более 2-х часов, Бахыт Султанов рассмотрел проблемы пяти граждан. За помощью в решении своих проблем обратились жители городов Нур-Султан, Караганды, Актау, Атырау и Алматинской области.

Были рассмотрены проблемные вопросы экспорта сухого верблюжьего и кобыльего молока в ЕС, США, КНР; был представлен проект оптово-распределительного центра, необходимый для закупа продукции отечественных сельхозпроизводителей, продаже растениеводческой продукции и стабилизации цен на сельхозпродукцию и др.

Заявитель, поднявший вопрос продвижения сухого верблюжьего и кобыльего молока на рынки Евросоюза, США и Китая, получил необходимые разъяснения. Так, Бахыт Султанов подробно расказал о возможностях продвижения продукции под товарными знаками «Saumal», «Saubota», «Qazbota» и поручил ответственным лицам оказать нужную поддержку. Также отметил, что в при экспорте своей продукции в ЕС и ряд других стран экспортерам оказываются финансовые меры поддержки путем возмещения затрат.

Еще один участник встречи, житель города Актобе обратился по вопросу оплаты работы по изготовлению ПСД на проект по модернизация канализационных очистных сооружений. Сложность вопроса заключается в том, что местный госорган как заказчик «затягивает» с принятием проекта.

По итогам обсуждений заместитель Премьер-министра поручил акиму города разрешить вопросы в недельный срок.

Жители Талгарского района Алматинской области обратились по вопросу завышенного тарифа на питьевую воду, получаемую с РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод». Жители пожаловались также на качество воды, поэтому инициируют необходимость замены услугодателя. В связи с чем, Бахыт Султанов поручил КРЕМ МНЭ РК и акимату Алматинской области разобраться в ситуации и решить проблему.

Также в рамках встречи с населением заместитель Премьер-министра рассмотрел проблемы еще 3-х граждан. Вопросы граждан касались сферы торговли, электробезопасности, маркировки обувных товаров и др.

Бахыт Султанов дал подробные ответы на все вопросы. Все поднятые вопросы взяты на личный контроль заместителя Премьер-министра. Ответственным лицам даны соответствующие поручения.