Более двух тысяч человек приняли участие в "Атырау марафоне"

Сегодня на стадионе "Мунайши" в Атырау более 2 000 участников вышли на старт массовых забегов под названием "Атырау марафон", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики РК.
Вместе с горожанами, решившими испытать себя на дистанциях 10 и 21 километр, выступили многие местные спортсмены-представители различных видов спорта, а также иностранные специалисты, работающие в регионе.
Примечательно то, что среди победителей первого старта оказались любители бега не только из различных государств, но и даже континентов. Так, в забеге на 10 километров в возрастной категории старше 37 лет победу одержал Мэтью Куин из Австралии. У женщин первой была Анастасия Ткаченко. Абсолютными же победителями на дистанции 10 километров стали Бийсултан Каиров и Адель Шабанова.
В забеге на 21 километр первым финишировал Базарбай Дауталиев, у женщин самой быстрой оказалась Наоми Ваймант из Японии. В возрастной категории старше 37 лет победа досталась Бауыржану Бергали и Ребекке Демпстер из Уэльса.
Интерес к "Атырау марафону" придало участие в забеге заместителя акима области Алибека Наутиева и акима Атырау Серика Шапкенова, который является также президентом областной Федерации легкой атлетики.
Также в забеге принял участие Марат Жыланбаев – единственный человек на планете, преодолевший бегом крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки. А инвалид первой группы Ерлан Казиев был награжден ценным призом за волю к победе.
Музыкальным финалом праздника бега стал концерт с участием звезд казахстанской эстрады Маржан Арапбаевой и Кайрата Нуртаса.
"С уверенностью можно сказать, что "Атырау марафон" стал знаменательным событием, вызвал неподдельный интерес у общества и оставил массу положительных эмоций и воспоминаний. Это действительно получился праздник здорового образа жизни. Немало горожан пришли посмотреть на небывалое для региона спортивное мероприятие, устроившись вдоль трассы. И нет сомнений, что в следующем году кто-то из них обязательно выйдет на старт", – уверены в Федерации легкой атлетики.
Организаторами "Атырау марафона" стали созданная нынешней весной областная Федерация легкой атлетики, фитнесс-клуб "Infinity" и акимат Атырауской области.
Это событие в жизни региона решено сделать ежегодным.
