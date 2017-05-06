Более двух тысяч человек приняли участие в "Атырау марафоне"

Спорт
Фото с сайта kazathletics.kz
Сегодня на стадионе "Мунайши" в Атырау более 2 000 участников вышли на старт массовых забегов под названием "Атырау марафон", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики РК.

Вместе с горожанами, решившими испытать себя на дистанциях 10 и 21 километр, выступили многие местные спортсмены-представители различных видов спорта, а также иностранные специалисты, работающие в регионе.

Примечательно то, что среди победителей первого старта оказались любители бега не только из различных государств, но и даже континентов. Так, в забеге на 10 километров в возрастной категории старше 37 лет победу одержал Мэтью Куин из Австралии. У женщин первой была Анастасия Ткаченко. Абсолютными же победителями на дистанции 10 километров стали Бийсултан Каиров и Адель Шабанова.

В забеге на 21 километр первым финишировал Базарбай Дауталиев, у женщин самой быстрой оказалась Наоми Ваймант из Японии. В возрастной категории старше 37 лет победа досталась Бауыржану Бергали и Ребекке Демпстер из Уэльса.

Интерес к "Атырау марафону" придало участие в забеге заместителя акима области Алибека Наутиева и акима Атырау Серика Шапкенова, который является также президентом областной Федерации легкой атлетики.

Также в забеге принял участие Марат Жыланбаев – единственный человек на планете, преодолевший бегом крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки. А инвалид первой группы Ерлан Казиев был награжден ценным призом за волю к победе.

Музыкальным финалом праздника бега стал концерт с участием звезд казахстанской эстрады Маржан Арапбаевой и Кайрата Нуртаса.

"С уверенностью можно сказать, что "Атырау марафон" стал знаменательным событием, вызвал неподдельный интерес у общества и оставил массу положительных эмоций и воспоминаний. Это действительно получился праздник здорового образа жизни. Немало горожан пришли посмотреть на небывалое для региона спортивное мероприятие, устроившись вдоль трассы. И нет сомнений, что в следующем году кто-то из них обязательно выйдет на старт", – уверены в Федерации легкой атлетики.

Организаторами "Атырау марафона" стали созданная нынешней весной областная Федерация легкой атлетики, фитнесс-клуб "Infinity" и акимат Атырауской области.

Это событие в жизни региона решено сделать ежегодным.

Популярное

Все
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Исполнили марши и вальсы
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Долг – быть первым во всем
Хранители национальных традиций
Не покидая пост
Триумф таланта
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Искали сакуру – нашли весну
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Названы самые желанные бренды мира
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Казахстан готовится к «Играм будущего»
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Единую платформу закупок запустили в республике
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Читайте также

Сборная Казахстана выиграла третий матч на ЧМ по хоккею в П…
Асем Орынбай повторила мировой рекорд на ЭКМ по стендовой с…
Казахстан впервые в истории вышел в 1/8 финала ЧМ по настол…
Астана примет международный турнир по велоспорту на треке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]