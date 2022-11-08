Фото: Kazpravda.kz
Президент

Более эффективной борьбы с наркобизнесом потребовал от МВД Токаев

Елисеева Екатерина
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Атырауской области сообщил, что ждет от МВД более результативной борьбы с распространением наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

Говоря об укреплении системы здравоохранения, глава государства отдельно остановился на проблеме синтетических наркотиков. 

"К сожалению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной", – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Президент Казахстана добавил, что "мы должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков". Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации. 

"Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи. Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация. В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается. Уполномоченным органам нужно усилить контроль", – продолжил Касым-Жомарт Токаев. 

Также президент обратил внимание, что в обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

"Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение. Как говорил Мухтар Ауезов, "страна начинается с колыбели". Если мы не подумаем о здоровье и воспитании подрастающего поколения сегодня, то завтра может быть уже поздно", – резюмировал глава государства.

Популярное

Все
Талгарские инвалиды по зрению, живущие в аварийном бараке, надеются на помощь государства
Трудовой коллектив Риддерской ТЭЦ еще в прошлом году спрогнозировал ситуацию, когда теплоснабжение города перестанет быть надежным
Из-за буровзрывных работ в зоне рудной добычи Казахмыса остановлена работа единственной в регионе птицефабрики
Когда-то в Северо-Казахстанской области действовал самый длинный в мире водопровод, он был даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса
Всегда ли правдив Айболит?
Повышение базовой ставки повлекло увеличение доходности банковских депозитов, однако эксперты призывают вкладчиков не забывать о рисках
Модернизацию лифтов в Алматы планируют завершить к концу года
​​​​​​​В Лиге чемпионов сыграет «Астана»
​​​​​​​Перемены, не терпящие отлагательств
​​​​​​​Вспоминая Мухамеджана Сералина
​​​​​​​Правовая основа Справедливого Казахстана
​​​​​​​Сражение за жизнь
Казахстан и Евросоюз намерены расширить стратегическое партнерство
​​​​​​​Подготовка продолжается
Спасатели борются с последствиями сильных дождей в Туркестанской области
​​​​​​​Путь к успеху
Хэллоуин must go on
​​​​​​​Быстрый лед
​​​​​​​Еще шесть побед
​​​​​​​«Сладкая» зависимость
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Президент
Встреча президента с общественностью Атырауской области – с…
Президент
Токаев высказался о радикалах и религиозном сепаратизме
Президент
Токаев: Мы не должны допустить появления безработицы в буду…
Президент
«КазМунайГазу» поручено рассмотреть вопрос строительства кр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]