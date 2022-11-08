Более эффективной борьбы с наркобизнесом потребовал от МВД Токаев

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Атырауской области сообщил, что ждет от МВД более результативной борьбы с распространением наркотиков, сообщает Kazpravda.kz.

Говоря об укреплении системы здравоохранения, глава государства отдельно остановился на проблеме синтетических наркотиков.

"К сожалению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана добавил, что "мы должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков". Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации.

"Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи. Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация. В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается. Уполномоченным органам нужно усилить контроль", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Также президент обратил внимание, что в обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

"Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение. Как говорил Мухтар Ауезов, "страна начинается с колыбели". Если мы не подумаем о здоровье и воспитании подрастающего поколения сегодня, то завтра может быть уже поздно", – резюмировал глава государства.