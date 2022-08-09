Более миллиарда тенге "заработали" трое павлодарцев на незаконной реализации топлива

В Павлодарской области пресекли факт транспортировки и реализации нефтепродуктов без документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Установлен факт приобретения у 15-ти оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тыс. тонн на сумму более 610 млн тенге, в дальнейшем реализованного без документов от ТОО "Унгефуг". Этим же ТОО реализовано дизтопливо в объеме 2,4 тыс. тонн на общую сумму более 550 млн тенге без документов", - проинформировали в АФМ.

Суд признал виновным и приговорил Шугатаева Ж.С. к 6 годам лишения свободы, Унгефуг С.Г. к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, а Шамиева Е.Х. к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией трёх АТС и трёх полуприцепов.

"Если вам стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны, либо вы стали жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций, призываем сообщить в АФМ или территориальные департаменты по номерам телефонов доверия в круглосуточном режиме", - обратились к населению в Агентстве.