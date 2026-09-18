Более миллиона казахстанцев присоединились к проекту «Читающая нация»

Литература
Дана Аменова
корреспондент

По итогам регионального этапа около четырех тысяч участников продолжат борьбу за звание «Читатель года»

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Более миллиона казахстанцев зарегистрировались для участия в республиканском проекте «Читающая нация». Проект реализуется в рамках исполнения Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

По данным ведомства, участники могут выбрать одно из семи конкурсных направлений. После регистрации им предстоит в течение шести месяцев прочитать 15 книг и пройти несколько этапов отбора на уровне организаций, районов, городов и регионов. На региональном этапе участники будут соревноваться в командном формате.

Министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев отметил высокий интерес казахстанцев к проекту и подчеркнул, что развитие культуры чтения является общей задачей. Более миллиона регистраций всего за две недели свидетельствуют о востребованности инициативы среди населения.

По итогам регионального этапа около четырех тысяч участников продолжат борьбу за звание «Читатель года». Победители регионального отбора получат денежные премии: 600 тысяч теңге за первое место, 450 тысяч теңге – за второе и 300 тысяч теңге – за третье.

Следующий этап предусматривает подготовку эссе, презентацию прочитанных произведений и выступление перед экспертным жюри. По его итогам от каждого региона будут определены по 10 лучших читателей.

В республиканском финале в Астане примут участие 200 человек из всех 20 регионов страны. Им предстоит пройти тестирование, конкурсные задания и публичные выступления перед жюри. По итогам финала будут определены 10 лучших читателей Казахстана. Каждый из них получит главный приз в размере 10 миллионов теңге.

#проект #МКИ #«Читающая нация»

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