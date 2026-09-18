Более миллиона казахстанцев присоединились к проекту «Читающая нация»

По итогам регионального этапа около четырех тысяч участников продолжат борьбу за звание «Читатель года»

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Более миллиона казахстанцев зарегистрировались для участия в республиканском проекте «Читающая нация». Проект реализуется в рамках исполнения Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным ведомства, участники могут выбрать одно из семи конкурсных направлений. После регистрации им предстоит в течение шести месяцев прочитать 15 книг и пройти несколько этапов отбора на уровне организаций, районов, городов и регионов. На региональном этапе участники будут соревноваться в командном формате.

Министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев отметил высокий интерес казахстанцев к проекту и подчеркнул, что развитие культуры чтения является общей задачей. Более миллиона регистраций всего за две недели свидетельствуют о востребованности инициативы среди населения.

По итогам регионального этапа около четырех тысяч участников продолжат борьбу за звание «Читатель года». Победители регионального отбора получат денежные премии: 600 тысяч теңге за первое место, 450 тысяч теңге – за второе и 300 тысяч теңге – за третье.

Следующий этап предусматривает подготовку эссе, презентацию прочитанных произведений и выступление перед экспертным жюри. По его итогам от каждого региона будут определены по 10 лучших читателей.

В республиканском финале в Астане примут участие 200 человек из всех 20 регионов страны. Им предстоит пройти тестирование, конкурсные задания и публичные выступления перед жюри. По итогам финала будут определены 10 лучших читателей Казахстана. Каждый из них получит главный приз в размере 10 миллионов теңге.