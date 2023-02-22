Более миллиона пчел спасли пожарные в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области огнеборцы спасли более миллиона пчел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В Усть-Каменогорске произошел пожар по улице Шиели. Горели кровли жилого частного дома, а также хозпостройки и навес.
На происшествие выехали 19 огнеборцев и 4 единицы техники.
При тушении огня пожарные вынесли 2 газовых баллона из горящего помещения и спасли 35 ульев, в каждом из которых по 30 тысяч пчел.
Причиной пожара могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.