Более миллиона поддельных акцизных марок выявили на границе с Кыргызстаном

На границе с Кыргызстаном выявили более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Республики Беларусь. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Kazpravda.kz.

"В ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве, следовавшем из Кыргызской Республики, выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Республики Беларусь. В связи с наличием состава уголовного правонарушения, материалы по указанному делу переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области. Также в указанном автотранспортном средстве выявлено более 2 тыс. единиц незаявленного товара (системы видеонаблюдения, одежда и спортивный инвентарь)", - говорится в информации.

"Достигнутые договоренности по обеспечению кыргызской стороной наличия ЭСФ на перевозимый товар направлены на вывод из тени экспортируемых товаров и, как следствие, на ослабление контрольных мер со стороны КГД МФ РК. В частности, недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности Кыргызстана, пользуясь достигнутыми договоренностями, применяют свои "серые" схемы ввоза в Казахстан незаявленного, контрафактного груза. Так, наряду с ослаблением контроля, существенно увеличились нарушения и участились факты ввоза из Кыргызстана майнингового оборудования и электронных сигарет, которые по документам должны проследовать в Россию транзитом через Казахстан", - сообщили в ведомстве.

Так, в апреле было установлено 6 фактов лжетранзита майнингового оборудования, когда заявленный транзитом товар остался на территории Казахстана, отметили в КГД.

"Такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем, контроль

будет усилен", - добавили в пресс-службе.