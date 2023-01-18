Более миллиона семей планируют обеспечить жильем в Казахстане до 2029 года
Правительство , Экономика
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По данным министра Марата Карабаева, в этом году планируется ввод 15,3 млн кв. метров жилья, это 143,5 тыс. новых жилищ.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на коллегии ведомства сообщил о планах обеспечить жильем более 1 млн семей, передает корреспондент Каzpravda.kz.
Марат Карабаев отметил, что его ведомство продолжает принимать меры по улучшению жилищных условий граждан.
По его словам, по итогам 2022 года в стране введено в эксплуатацию 15,4 млн кв. метров жилья, это порядка 130,6 тыс. жилищ, а в этом году планируется ввод 15,3 млн кв. метров жилья, это 143,5 тыс. новых жилищ.
«До 2029 года новым жильем будет обеспечено более 1 млн семей за счет ввода порядка 111 млн кв. метров жилья», - заверил глава МИИР.