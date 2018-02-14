Более половины госслужащих ежедневно задерживаются на работе в Казахстане
Жанат Тукпиев
Более половины государственных служащих в Казахстане ежедневно задерживаются на работе. Об этом на семинаре-совещании в Министерстве финансов РК сообщила руководитель проекта НИЦ "Бiлiм" Анара Оразгалиева, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По результатам опроса больше половины – 56,5 процента – госслужащих задерживаются на работе ежедневно в среднем на 1 час и 20 минут. В 78 процентах случаев сверхурочные не оплачиваются. 41 процент опрошенных отметили, что выполняют поручения руководства, не связанные со своими прямыми служебными обязанностями. В целом стоит отметить, что не все согласны с обоснованностью своей рабочей нагрузки. Только 66 процентов опрошенных отметили, что их рабочая нагрузка обоснована", – сказала Анара Оразгалиева.
Также она отметила, что госслужащие часто берут на себя дополнительные функциональные обязанности.
"Мы видим ситуацию, когда, например, в штате заняты все позиции, но некоторые специалисты не выполняют свои должностные обязанности, соответственно, за них выполняет кто-то другой. Порядка 29 процентов госслужащих берут на себя дополнительные функциональные обязанности, не прописанные в их должностных распорядках", – сказала Анара Оразгалиева.