Более половины судейского корпуса Казахстана составляют женщины
Состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.
Открывая заседание, председатель Национальной комиссии Лаззат Рамазанова поздравила собравшихся с наступающей важной датой в истории страны – 30-летием Независимости Республики Казахстан.
«За годы Независимости Казахстан последовательно развивал инициативы по укреплению института семьи, расширению прав и экономических возможностей женщин, защите материнства и детства. От сохранения семейных ценностей зависит дальнейшее развитие нашего государства. Ведь счастливые, благополучные семьи – были и остаются важным столпом сплоченности нашего народа. Только в единстве и сплоченности Казахстан ждут новые успехи и свершения», - заявила Лаззат Рамазанова.
На заседании была заслушана информация Верховного cуда, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел о женщинах, работающих и несущих службу в сфере безопасности, судов и правопорядка, а также их назначении на руководящие должности.
В резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, принятой 31 октября 2000 года, подчеркивается важная роль женщин в деле предотвращения и разрешения конфликтов и кризисов, а также значение равноправного участия женщин во всех действиях по поддержанию и укреплению мира и безопасности. Казахстан поддерживает все прогрессивные международные инициативы и вносит свой вклад в глобальную безопасность.
Сегодня в судейском корпусе страны из 2 382 судей более половины – женщины (52,6%). Наблюдается устойчивый рост доли судей-женщин в районных судах (54,3%). В судебной системе женщины-административные государственные служащие составляют 65,4%. Из них 370 (61%) женщин занимают руководящие позиции. В органах прокуратуры служит 1 071 женщина – 22% от общего числа сотрудников, в том числе 7% (73) занимают руководящие должности.
За последние 5 лет наблюдается также рост числа женщин, работающих в правоохранительной службе. Сегодня в этой сфере служат 12 414 женщин (14%), на руководящих должностях 657 женщин (5,3%).
На заседании также были подведены итоги деятельности Национальной комиссии за прошедший год и озвучены задачи на 2022 год.
После окончания заседания председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова вручила благодарственные письма Национальной комиссии активистам – представителям неправительственных организаций, внесших весомый вклад в развитие и становление женского движения в Казахстане, семейной политики, в защиту интересов женщин и детей.
Благодарственных писем также удостоены представители международных организаций. Совместно с международными партнерами сегодня активно реализуются проекты в области расширения прав и возможностей женщин и девочек, защиты женщин и детей от насилия, укрепления репродуктивного здоровья.
В рамках мероприятия была организована фотовыставка «Семейная и гендерная политика Республики Казахстан: успехи и достижения».