Более полусотни иностранцев спасли из сломавшегося в мороз автобуса в Актюбинской области
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Сотрудники актюбинского ДЧС эвакуировали в теплое помещение 63 пассажира сломавшегося автобуса,передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошел сегодня, 12 марта, на 144-м участке трассы Карабутак - Костанай Айтекебийского района.
Транспортное средство остановилось из-за неисправности.
К месту вызова были направлены спасатели и техника.
Благодаря оперативным действиям ДЧС региона 63 гражданина Узбекистана были размещены в школе Айтекебийского района.