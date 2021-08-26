Более полувека не ремонтировались оросительные каналы Атырауской области

Экономика
Серик Кабдулов
Оросительно-обводнительные каналы Атырауской области, построенные еще в советский период, более полувека не ремонтировались, обмелели, заросли камышом, сообщает Kazpravda.kz

Между тем для региона остается актуальной проблема орошения сельскохозяйственных земель, которую без нормально функционирующих гидротехнических сооружений не решить. Как сообщил в связи с этим директор Атырауского филиала РГП «КазСуШар» Асланбек Рыс­жанов, в нынешнем году в области планируется завершить реконструкцию и капитальный ремонт пяти оросительно-обводнительных систем. Всего же по региону их 15 протяженностью более 1,1 тыс. км. В 2018 году 14 из них были переданы из рес­публиканской в местную коммунальную собственность. Это позволило финансировать их ремонт из средств регионального бюджета. Работы в скором времени завершатся, и до конца 2021 года часть объектов будет сдана в эксплуатацию.

– Согласно проекту, оросительные каналы были расчищены, подняты и закреплены грунтом бровки дамб каналов. Старые насосные станции, трансформаторы заменены новыми. Кроме того, были отремонтированы гидротехнические сооружения вдоль канала, некоторые из них отстроены заново.

Водоснабжение обновленных каналов улучшилось по сравнению с предыдущими годами. Вода поступает к сельхозпроизводителям безаварийно, полностью, в соответствии с потребностями. Завершить все строительные работы планируется до конца 2021 года, – рассказал Асланбек Рысжанов.
По информации заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева, финансирование работ местными влас­тями позволило в кратчайшие сроки решить часть проблемных вопросов аграриев. В каналах остро нуждались представители аграрного сектора, в частности для проведения лиманного орошения, обводнения пастбищ, водопоя.

– В 2018 году эти каналы были переданы из ведения Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК на содержание местного бюджета, а в следующем году мы после ремонта и реконструкции вновь поэтапно передадим их на баланс республики.



С момента передачи каналов было начато изучение и техничес­кое обследование их состояния, затем велась разработка проектно-сметной документации по капремонту. На данный момент на выделенные средства выполняются реконструкция и капремонт пяти каналов. Один канал был отремонтирован в прошлом году и сдан в эксплуатацию. По оставшимся девяти ведется разработка проектно-сметной документации, нам осталось доделать и завершить ПСД двух каналов. Таким образом, проектно-сметную документацию по оставшимся каналам и все отремонтированные гидротехнические сооружения передадим на баланс республики, – отметил Кайрат Нурлыбаев.

Заместитель акима объяснил, почему эти каналы вновь передают центру. Их реконструкция и капремонт это довольно-таки дорогостоящие проекты. В среднем каждый из них обходится от 400 млн до 1 млрд тенге, что является дополнительной нагрузкой для областного бюджета.

– Отмечу, расходы по реконструкции и капремонту оросительно-обводнительных каналов включены в Комплексный план по развитию Атырауской области на период до 2025 года, утвержденный постановлением Правительства, – уточнил Кайрат Нурлыбаев.

Данным решением в дальнейшем профильные министерства обязуются стабильно финансировать работы по приведению в рабочее состояние местных каналов.

Есть еще один проблемный объект, который до этого так и оставался в республиканской собственности, – Нарынский канал. На сегодня он полностью изношен. Из-за произошедшего этой весной урагана здесь сошел оползень, в результате чего часть Жанбайского участка Нарынского канала оказалась засыпана песком. Проблему усугубило чрезвычайно жаркое лето, отчего увеличились потери воды вследствие ее испарения и фильтрации, что приводило к тому, что влага банально не достигала точки орошения. А уж тем более возникали трудности с подачей воды до конечной точки канала. Однако ремонт канала не под силу Атыраускому филиалу «КазСуШар», и он не может самостоятельно выполнить всю эту работу. Нужны очень большие средства.

– Для модернизации Нарынского канала в первую очередь необходимо разработать проект­но-сметную документацию. В настоящее время акимат облас­ти и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК рассматривают вопрос о выделении средств. Кстати, стоит отметить, что Нарынский канал в 2018 году не был передан на баланс местного бюджета. А значит, вопросы разработки ПСД по его капитальному ремонту были и остаются в ведении республиканских ведомств, – подчеркнул Асланбек Рысжанов.

В десятке сильнейших
Когда в ауле не хватает девушек...
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Учиться делать правильный выбор
Новые подходы к профессии
Құлагер казахского кино
Рождение диалога
Все внимание – ветеранам
Информативно и безболезненно
Ранняя диагностика спасает жизни
Создается технопарк
В ожидании нейрохирурга
Выбор молодых
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Символ гражданского согласия
Инвестиции превращаются в производства
С учетом современных градостроительных тенденций
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Инновации в медобразовании
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Приаралье становится больше зеленых зон
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Когда яблони цветут
Для достижения общих целей
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Инвестиции превращаются в производства
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС

