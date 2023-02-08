Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске

Установлено, что разыскиваемая, сменив номер телефона, поменяла и адрес проживания, переехав в другой город.

Фото: Kazpravda.kz

Женщину, задолжавшую 6 млн тенге кредиторам, нашла полиция Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел миграционной службы управления полиции Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 47-летней неплательщицы долгов. Уже более пяти лет женщина имеет задолженность в размере более 6 млн тенге в пользу одного из казахстанских банков.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы установили местонахождение неплательщицы.

Установлено, что разыскиваемая, сменив номер телефона, поменяла и адрес проживания, переехав в другой город.

Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.

Миграционная служба предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная (ст. 669 КоАП РК) и уголовная ответственность (ст. 139 УК РК).