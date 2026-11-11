Более пяти миллиардов тенге направили на проекты по защите от паводков в Акмолинской области

Фото: пресс-служба Правительства

Правительством выделено 5,5 млрд теңге на работу по повышению уровня защиты населения от паводков в Акмолинской области. Три проекта завершат до начала паводкового периода 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.



Средства выделены на очистку русла реки Қалқұтан, ремонт шлюз-затворов на плотине Основная и реконструкцию плотины Иванковская.



4,4 млрд теңге выделены на работы по углублению, очистке и укреплению дна реки Қалқұтан в районе Астрахан. Предусматривается очистка трех участков реки общей протяженностью 20,8 км, а также устройство двух земляных дамб в поселках Старый Колутон и Колутон.



793,7 млн теңге – ремонт шлюз-затворов на плотине Основная в районе Шортанды. Проект включает устройство паводкового водосброса, а также укрепление земляной плотины каменной наброской в русле реки Жолболды.



314,1 млн теңге – реконструкция плотины Иванковская в районе Бұланды. Предусматривается полное восстановление водосбросного сооружения протяженностью 49 метров и шести водоприемных камер, что позволит обеспечивать надежный и точный контроль пропуска талых вод.



Модернизация гидротехнических сооружений и расчистка русла рек позволит минимизировать паводковые риски, повысить уровень защиты жилых домов и инфраструктуры от подтоплений, обеспечить транспортную доступность и безопасность порядка 9 тыс. жителей, улучшить качество воды, а также в целом укрепить устойчивость водной системы региона.



В целом в регионе ведется системная работа в данном направлении. В 2025 году в Аршалынском районе Акмолинской области построена защитная дамба, что позволило обеспечить безопасность порядка 15 тыс. человек. Устройство дамбы со шлюзами и бетонных лотков в городе Макинск района Бұланды обеспечило благополучный пропуск талых вод с лесостепной зоны. Очистка и углубление дна реки Қалқұтан протяженностью 4,7 км исключили подтопление населенных пунктов в районе Астрахан и т. д.