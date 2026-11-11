Более пяти миллиардов тенге направили на проекты по защите от паводков в Акмолинской области

Правительство

Проекты завершат до начала паводкового периода 2027 года.

Фото: пресс-служба Правительства

Правительством выделено 5,5 млрд теңге на работу по повышению уровня защиты населения от паводков в Акмолинской области. Три проекта завершат до начала паводкового периода 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Средства выделены на очистку русла реки Қалқұтан, ремонт шлюз-затворов на плотине Основная и реконструкцию плотины Иванковская.

4,4 млрд теңге выделены на работы по углублению, очистке и укреплению дна реки Қалқұтан в районе Астрахан. Предусматривается очистка трех участков реки общей протяженностью 20,8 км, а также устройство двух земляных дамб в поселках Старый Колутон и Колутон.

793,7 млн теңге – ремонт шлюз-затворов на плотине Основная в районе Шортанды. Проект включает устройство паводкового водосброса, а также укрепление земляной плотины каменной наброской в русле реки Жолболды. 

314,1 млн теңге – реконструкция плотины Иванковская в районе Бұланды. Предусматривается полное восстановление водосбросного сооружения протяженностью 49 метров и шести водоприемных камер, что позволит обеспечивать надежный и точный контроль пропуска талых вод.

Модернизация гидротехнических сооружений и расчистка русла рек позволит минимизировать паводковые риски, повысить уровень защиты жилых домов и инфраструктуры от подтоплений, обеспечить транспортную доступность и безопасность порядка 9 тыс. жителей, улучшить качество воды, а также в целом укрепить устойчивость водной системы региона. 

В целом в регионе ведется системная работа в данном направлении. В 2025 году в Аршалынском районе Акмолинской области построена защитная дамба, что позволило обеспечить безопасность порядка 15 тыс. человек. Устройство дамбы со шлюзами и бетонных лотков в городе Макинск района Бұланды обеспечило благополучный пропуск талых вод с лесостепной зоны. Очистка и углубление дна реки Қалқұтан протяженностью 4,7 км исключили подтопление населенных пунктов в районе Астрахан и т. д.

#паводки #Правительство #Акмолинская область #защита #дамба

Популярное

Все
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Казахстанская делегация приняла участие в совместном заседании ОДКБ
Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,5%
Сегодня важно быть финансово грамотным
Традиции культурного взаимодействия
Дорога без препятствий
Фермеры обменялись опытом
В центре внимания – Послание
Движущая сила сельской экономики
В Туркестанской области возобновили реконструкцию Кызылкумского канала
Встреча сквозь века
Будем дружить театрами
Миллиарды – на газификацию
Важный шаг к открытости миру
Школьник из Астаны прочитал 800 книг
Мастер мысли, наставник мышления
Социальное государство: от конституционного принципа к конкретным решениям
Они не боятся будущего – они его создают
Все начинается с семьи
Казахстан одержал вторую победу на отборочном турнире по керлингу
Дорога в меднорудный край
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Разговор о будущем страны: Послание Главы государства обсудили в Qarmet
Дональд Трамп признал победу демократов на выборах в США
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Бриллианты подешевели на фоне роста запасов
От банковских резервов к инвестициям: на площадке партии «Әділет» обсудили финансирование экономики
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Дефицита электроэнергии при реализации проекта «Долина ЦОД»…
В Правительстве рассмотрели вопросы строительства объектов …
Олжас Бектенов поручил акиматам взять на контроль безопасно…
Олжас Бектенов провел совещание по «Долине ЦОДов»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]