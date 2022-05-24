Более пяти тонн бивней мамонтов на миллиард тенге пытались вывезти из Казахстана в Китай

Суд №2 Сарыаркинского района г.Нур-Султан признал казахстанца виновным в попытке вывоза контрабандным путем в КНР бивней мамонтов и доисторического носорога, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

По оценкам экспертов, их вес составляет более 5 тонн, а стоимость превышает 1 млрд тенге, отметили в ведомстве.

Останки древних гигантов привезены в нашу страну с Российской Федерации, Республика Саха (Якутия).

"В уполномоченный орган Казахстана для получения лицензии на вывоз предметов были предоставлены заключения российского специалиста, лишенного аккредитации, с ложными выводами, об отсутствии культурной ценности", - проинформировали в пресс-службе.

При координации Главной транспортной прокуратуры совместно с российскими коллегами следствием были собраны необходимые доказательства виновности осужденного.

В ходе судебного процесса, по инициативе государственного обвинителя, судом в адрес Министерства образования и науки РК вынесено частное постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.

"Требуется пересмотреть порядок выдачи лицензии на экспорт предметов палеонтологии, с увеличением сроков оказания госуслуги и включением в состав комиссии представителей Министерства культуры и спорта, поскольку за предусмотренный законом в суточный срок дать объективную оценку ценностям только на основании предоставленных документов видится весьма сложным", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 4,6 лет лишения свободы, а также передал основную часть бивней в Национальный музей РК, оставшиеся – предпринимателям Республики Саха РФ являющимися их законными владельцами, заключили в ведомстве.