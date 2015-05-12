Более пятисот человек эвакуированы в результате подтопления домов в Атырау

В результате сильных проливных дождей, прошедших в Атырау 11–12 мая, произошло подтопление 42 частных жилых домов и 252 дворовых территорий по ул. Байтурсынова, Алиева, Шалкарская, Чехова. Была проведена эвакуация 532 жителей, которые временно размещены у родственников, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
"На данный момент проведена откачка 4 800 куб. м дождевой воды из 58 дворовых территорий. Создан оперативный штаб из числа руководства департамента по ЧС Атырауской области и акимата города", – говорится в информации ведомства.
В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 136 человек и 38 единиц техники спасательных подразделений Комитета по ЧС, полка ГО Национальной гвардии МВД РК, местных исполнительных органов, коммунальных служб и привлеченных организаций.