Более трёх тонн реагентов для изготовления наркотиков вывел из оборота КНБ

Комитет национальной безопасности РК рассказал о ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по пресечению наркоугроз, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по данным КНБ, в июле-октябре было проведено 36 антинаркотических операций, в том числе, совместно с партнерами из России, Узбекистана и Кыргызстана.

Ликвидированы 11 международных и 14 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 4 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.

"В ходе спецопераций задержаны 59 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято более 282 кг наркотиков, в том в числе 32 кг героина, 11 кг опия, 60 кг синтетических наркотиков, 156 кг марихуаны, 22 кг гашиша. Кроме того, выведено из оборота 861 таблетка "экстази" и более 3 тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ", - отметили в комитете.

Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются, добавили в пресс-службе.