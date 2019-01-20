Более тысячи авиарейсов отменили в США из-за дождей и снегопадов
В США в связи с неблагоприятными погодными условиями отменено более тысячи авиарейсов, сообщает Lenta.ru.
Издание ссылается на аккаунт в Twitter Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
"Из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше тысячи авиарейсов", — указано в аккаунте ведомства.
Отмечается, что в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания был введен режим чрезвычайного положения.
Как добавляет издание CNN, последствия снегопадов могут коснуться более 100 миллионов человек жителей США разных штатов. В Чикаго, Детройте и Кливленде не прекращаются сильные метели, в Мемфисе и Джексоне авиасообщение осложняют грозы, а В Нью-Йорке и Филадельфии – снегопад, на смену которому придут обильные осадки.
19 января более 6,7 тысячи авиарейсов были задержаны в аэропортах США.