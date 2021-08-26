Более тысячи молодых казахстанцев обучили профилактике кибербуллинга, зависимости от азартных игр и интернета

26 августа текущего года состоялась онлайн пресс-конференция о ходе реализации проекта «Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей», передает Kazpravda.kz.
В онлайн пресс-конференции приняли участие председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов, руководитель Единой детско-юношеской организацией «Жас Ұлан» Динара Садвакасова, эксперты и представители региональных молодежных организаций.
Спикеры проинформировали СМИ и экспертов о проводимой работе по анализу международного законодательства в сфере профилактики интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей; встречах фокус-групп с целью выявления кибербуллинга, онлайн-зависимости и зависимости от азартных игр; о работе Telegram-каналов, созданных по каждому региону для выявления фактов кибербуллинга, пропаганды азартных игр.
За период реализации проекта более 1 тысячи молодых людей из 17 регионов прошли обучение по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и зависимости от азартных игр.
По итогам проекта планируется подготовка аналитического доклада по профилактике интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей, в том числе с выработкой конкретных рекомендаций по совершенствованию казахстанского законодательства в данной сфере.
Кроме того, о новостях проекта можно узнать на страницах организации «Жас Ұлан» в социальных сетях: Facebook – ReStart и Instagram – restart_social.
Проект реализуется при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в рамках Комплексного плана по поддержке молодежи Республики Казахстан на 2021-2025 годы.
