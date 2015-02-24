Более тысячи нарушений ПДД за сутки совершено в Астане Происшествия 982 Батырбек Агимбетов

Столичные полицейские пресекли около 70 фактов нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского автотранспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.



На период проведения ОПМ, предупреждают полицейские, до 27 февраля, увеличено количество инспекторов дорожно-патрульной полиции на дорогах города, а также усилен контроль за водителями общественного транспорта и такси.



Всего за сутки, отмечается в пресс-релизе, выявлено более 1 тыс. нарушений Правил дорожного движения, существенно влияющих на уровень аварийности в столице. В частности, за нарушение скоростного режима задержан 91 водитель, за управление автомобилем с не пристегнутыми ремнями безопасности – 78 , за пользование мобильным телефоном при управлении транспортом – 67 водителей, пресечено 39 фактов нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора, выявлено 20 нарушений за непредоставление преимущества пешеходам, 9 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, также выявлены 196 пешеходов-нарушителей.

