Более тысячи образовательных грантов выделены солдатам-срочникам

Армия
Нурали Мансуров

В Астане состоялось заседание межведомственной комиссии с участием представителей силовых структур по распределению государственных образовательных грантов и мест для обучения военнослужащих, призванных в армию осенью 2025 года.

Фото: пресс-служба Минобороны

В нем приняли участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков, главный инспектор – помощник министра обороны Айгуль Тулембаева, начальник департамента военного образования и науки полковник Мурат Олжабаев, а также представители Национальной гвардии МВД, Пограничной службы КНБ, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Службы государственной охраны.

По итогам заседания 1 040 мест распределены в гражданских и ведомственных вузах страны. Из них 800 государственных образовательных грантов выделило Министерство науки и высшего образования, а 240 мест – высшие учебные заведения силовых структур.

Как отметила заместитель начальника департамента военного образования и науки майор Людмила Перякина, конкурсный отбор проходил в цифровом формате с использованием платформы «Срочники 2.0».

– Для молодых людей это хорошая возможность продолжить образование и получить востребованную специальность после завершения военной службы. При формировании рейтинга кандидатов учитывались результаты боевой подготовки, уровень воинской дисциплины, качество выполнения служебных обязанностей, психологичес­кая готовность и итоги тестирования. На основании этих показателей были определены участники боевого состязания, получившие образовательные гранты, – пояснила Людмила Перякина.

Как сообщается на сайте ведомства, в конкурсном отборе приняли участие 8 823 военнослужащих из 160 воинских частей. Результаты конкурса и сертификаты победителей размещены на платформе «Срочники 2.0».

Отметим, что инициатива Министерства обороны по повышению престижа воинской службы получила законодательное закрепление. Для военнослужащих, поступающих в вузы, предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе приоритетное предоставление места в общежитии в течение первого года обучения и выплата стипендии.

Существенную поддержку в реализации проекта в этом году оказали депутаты Курултая Нургуль Тау и Олжас Куспеков, которые содействовали в решении практических вопросов, связанных с реализацией образовательных льгот. Кроме того, депутаты также выступают за дальнейшее расширение перечня образовательных направлений для получения востребованных специальностей с учетом потребностей рынка труда.

На сегодняшний день подготовка молодых людей, завершивших срочную воинскую службу, ведется по пяти нап­равлениям: информационно-коммуникационные технологии, инженерные и строительные специальности, сельское хозяйство и биоресурсы, ветеринария, а также сфера услуг.

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