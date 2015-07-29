Более тысячи военнослужащих РК бесплатно отдохнут в санаториях Общество 1060 Талгат Исенов

Этим летом поправить свое здоровье на отечественных курортах смогут 1 125 действующих военнослужащих и пенсионеров Вооруженных Сил Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.



Сообщается, что оздоровительный курс прошли уже 385 из них. Остальные планируют направиться на отдых в августе и сентябре.



"Бесплатное санаторно-курортное лечение входит в пакет гарантированных медицинских услуг, предусмотренных для военнослужащих в Казахстане. Воспользоваться им могут военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, солдаты-срочники, имеющие медицинские показания. Чаще всего после перенесенной болезни, травмы или хирургической операции. Право бесплатно поправить свое здоровье имеют также действующие пенсионеры Вооруженных Сил Казахстана", – заявили в оборонном ведомстве.



В Минобороны заверили, что на постоянной основе ведут учет военнослужащих, которые нуждаются в оздоровительно-реабилитационном, посттравматическом или постоперационном восстановлении. Из этого числа формируются списки в санатории, а с наступлением летнего периода люди направляются на лечение.



Казахстанские военнослужащие поправляют свое здоровье в санаториях "Сосновый бор" в Костанае, "Зеленый бор"в Щучинске и "Алтын-Эмель" на северном побережье Капчагайского водохранилища.

