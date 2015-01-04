Более тысячи зрителей эвакуированы из-за угрозы пожара в лондонском театре

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Около 1,2 тыс. зрителей, а также труппа мюзикла "Отверженные" были эвакуированы из-за угрозы пожара в лондонском театре Queen’s, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.ru.

Как сообщили в пожарной службе Лондона, причиной инцидента стала проблема с проводкой.

По словам очевидцев, примерно через 25 мин. после начала представления в зрительном зале и на сцене погас свет. По информации пожарной службы, это случилось из-за перегрева одного из трансформаторов. Возгорания не произошло. Тем не менее посетители, артисты и работники театра Queen’s, расположенного в районе Сохо, в центре Лондона, вынуждены были покинуть здание. Специалисты-электрики сражу же начали устранять неисправность.

Как отмечается, вскоре энергоподача была восстановлена. И хотя выступление "Отверженных" пришлось отменить, дальнейшие представления, по словам организаторов, будут идти по расписанию.

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