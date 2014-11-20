Болеем за Салтанат!

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Наталья КУРПЯКОВА
Поводом для встречи стало ее участие в одном из крупнейших мировых конкурсов вокалистов Neue Stimmen в Германии, где она получила специальный приз Klassik Herbst in Gutersloh Forderpreis. Туда было подано почти полторы тысячи заявок, а в финал посчастливилось попасть только 9 вокалистам!

Обаятельная и улыбчивая девушка рассказывала, как в детстве ей нравился Робертино Лоретти, которого она сначала "расслышала" в мультфильме "Ну, погоди!" (там Заяц выводит "O, sole mio"), как полюбила "Булбул" и "Казахский вальс" Бибигуль Тулегеновой, как первый раз пришла на оперный спектакль и поняла, что хочет связать с оперой свою жизнь.

Она окончила Казахскую национальную академию музыки, проходила стажировку в Академии искусств вокала Италии. На ее счету победы в нескольких республиканских и международных конкурсах – Бибигуль Тулегеновой, им. М. Глинки, Villa in canto (Италия)…

"Я горжусь ее успехами, она – моя любимая ученица, – тепло отзывается о Салтанат народная артистка Казахстана Хорлан Калиламбекова. – Она – талантливая, трудолюбивая, образованная, очень музыкальная и артистичная натура, ответственный и искренний человек. Уверена, у нее большое будущее. Такие певцы, как Салтанат Ахметова, – гордость Казахстана!"

Сегодня Салтанат блистает (именно так!) в популярном телевизионном проекте "Большая опера", который стартовал 4 октября на российском телеканале "Россия К". Он проходит в третий раз (первые два сезона – в 2011-м и 2013-м) и вызывает огромный интерес зрителей в разных странах.

"Большая опера" – это и шикарный академический концерт в нескольких частях, и захватывающее шоу, которое и развлекает, и прививает вкус к хорошей музыке. А еще это исключительный шанс для молодых певцов и лучшая реклама для их театров. Участник проекта должен обладать не только прекрасными вокальными данными, но и артистизмом, умением "работать на камеру" (что оперным певцам приходится делать нечасто), а еще расположить к себе публику в студии и жюри, обладать крепкими нервами и бойцовским характером.

В нынешнем году в проекте участвовали вокалисты из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Монголии, сейчас за победу борются 5 конкурсантов, среди них – наша Салтанат. В жюри – народная артистка СССР, легендарная Елена Образцова, известный музыкальный менеджер Иоан Холендер, 20 лет возглавлявший Венскую оперу, художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, оперная певица народная артистка РСФСР Галина Калинина.

Нетрудно представить, как волнуются конкурсанты перед каждым выступлением! Они уже исполнили арии из итальянских, русских, современных опер, показали себя в мюзикле и оперетте, пели в дуэте с известными певцами. Вместе с приглашенным солистом Большого театра Николаем Диденко Салтанат Ахметова пела дуэт дона Джеронимо и Фьориллы из оперы "Турок в Италии", также она исполняла гавот Манон из одноименной оперы Массне, арию Эльвиры из оперы "Пуритане", арию Франчески из оперы "Франческа да Римини", арию Кунигунды из мюзикла "Кандид".

Представляя арию Актокты из оперы "Ақан Сері – Ақтоқты" С. Мухамеджанова, Салтанат подчеркнула, что она была написана специально для ее любимого педагога Хорлан Калиламбековой.

Была на "Большой опере" и особая интрига, связанная с Салтанат: она чуть было не покинула проект по не зависящим от нее обстоятельствам. Что тут началось! Публика бушевала, жюри гневалось, конкурсантка расстраивалась…

Но все закончилось благополучно, и в минувшую субботу Салтанат Ахметова великолепно пела труднейшую арию Лючии из оперы Доницетти "Лючия ди Ламмермур" и "Букет цветов из Ниццы" Д. Будея. Наградой стали высшие оценки жюри, среди которых троекратное "Браво!" от самой Елены Образцовой, а также букетик цветов от дирижера проекта Фабио Мастранджело.

"Бриллиант не стоит столько, сколько ваш голос", – говорила Галина Калинина. "Она прекрасно поет! С нетерпением жду следующего выступления", – произнес покоренный пением Иоан Холендер, чрезвычайно строго относившийся к Салтанат в течение нескольких туров…

Послезавтра – предпоследний тур, предыдущие можно увидеть на сайте телеканала tvkultura.ru, выложены выступления певцов и на YouTube.

29 ноября состоится финал "Большой оперы", где зрители в прямом эфире путем голосования определят победителя. Конкурсантам очень нужна поддержка. Болеем и голосуем за казахстанскую певицу, за нашу Салтанат!

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