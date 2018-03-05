​Болелли не одолели

В Уругвае завершился челлендж-турнир по теннису Punta Del Este с призовым фондом в 50 тыс. долларов. Казахстанец Дмитрий Попко начал свою победную серию в 1/16 финала, обыграв аргентинца Факундо Баньиса. Затем незавидная участь постигла еще одного спортсмена из Аргентины – Хуана Лондеро и испанца Энрике Лопеса-Переса. Одним словом, Дмитрий добрался до полуфинала, в котором уступил уже третьему на этих состязаниях аргентинцу – Гвидо Андреоцци – 3:6, 7:6, 4:6. Победителем турнира стал итальянский теннисист Симоне Болелли.