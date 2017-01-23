​Болельщики на «Зове предков»

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Айгуль Турысбекова
фото Бориса Бузина

Участники мероприятия – депутаты маслихата Алматы, ветераны спорта, известные спортсмены, представители этнокультурных объединений – оставили свои пожелания на специальном баннере.

Член молодежного объединения «Жарасым» при Ассамб­лее народа Казахстана Даниэль Джеймс был в числе самых активных участников акции, направленной на формирование у казахстанской молодежи чувства патриотизма и единства. Статный улыбчивый парень родом из Нигерии, но в далеком детстве вернулся на родину своей русской мамы. Сегодня он учится в Университете Нархоз и активно занимается общественной работой. Свободно говорит на казахском и представляет своего друга Криса Блэка, называя его своим наставником.

Крис родился в Казахстане, его отец родом из Мозамбика. Парень окончил казахскую школу № 131 в Алматы и музыкальную школу по классу домбры.

– Такой патриотической акцией мы решили поддержать членов сборной Казахстана, которая будет выступать на предстоящей Универсиаде, – говорит Джеймс. – Шоу называется «Зов предков». И это не случайно. Именно звуки барабанов были средством коммуникации между людьми в далеком прошлом, – пояснил молодой человек. – Если звуки были яркими, игристыми, звонкими, люди понимали, что их зазывают на праздник, и заранее приходили с подарками. А если ритмы оказывались воинственными, значит, есть тревожные новости. Своими праздничными ритмами мы заряжаем спортсменов на победы, а болельщиков – на позитивное настроение.

Свои пожелания в адрес спорт­сменов, которым предстоит защищать честь Казахстана на международных соревнованиях, высказал известный казахстанский альпинист, покоритель всех восьмитысячников мира Максут Жумаев. По его словам, Универсиа­да является большим экзаменом не только для всех спортсменов, но и для всего общества.

– Альпинисты всегда поддерживали спортсменов, поднимая флаг нашей страны на покоренных вершинах, – отметил капитан сборной альпинистов Казахстана.

Пожелания в адрес спортсменов прозвучали также от ветеранов спорта, представителей АНК и этнокультурных объединений. Среди участников акции был и кандидат в мастера спорта РК по фигурному катанию Алан Хайдаров, который пока не будет участвовать в предстоящей Универсиаде – ему только 14 лет. Но он счастлив, что стал волонтером.

Фигурным катанием Алан занимается с четырех лет, и уже является бронзовым призером взрослого чемпионата РК. По его признанию, он с большим нетерпением ждет предстоящий праздник спорта. Во время Универсиа­ды будет работать на «Алматы Арена», где пройдут состязания по фигурному катанию, и сможет воочию увидеть маститых фигуристов.

– Для меня это будет настоящий мастер-класс, – говорит юный спортсмен.

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