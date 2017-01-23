​Болельщики на «Зове предков»

Участники мероприятия – депутаты маслихата Алматы, ветераны спорта, известные спортсмены, представители этнокультурных объединений – оставили свои пожелания на специальном баннере.
Член молодежного объединения «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана Даниэль Джеймс был в числе самых активных участников акции, направленной на формирование у казахстанской молодежи чувства патриотизма и единства. Статный улыбчивый парень родом из Нигерии, но в далеком детстве вернулся на родину своей русской мамы. Сегодня он учится в Университете Нархоз и активно занимается общественной работой. Свободно говорит на казахском и представляет своего друга Криса Блэка, называя его своим наставником.
Крис родился в Казахстане, его отец родом из Мозамбика. Парень окончил казахскую школу № 131 в Алматы и музыкальную школу по классу домбры.
– Такой патриотической акцией мы решили поддержать членов сборной Казахстана, которая будет выступать на предстоящей Универсиаде, – говорит Джеймс. – Шоу называется «Зов предков». И это не случайно. Именно звуки барабанов были средством коммуникации между людьми в далеком прошлом, – пояснил молодой человек. – Если звуки были яркими, игристыми, звонкими, люди понимали, что их зазывают на праздник, и заранее приходили с подарками. А если ритмы оказывались воинственными, значит, есть тревожные новости. Своими праздничными ритмами мы заряжаем спортсменов на победы, а болельщиков – на позитивное настроение.
Свои пожелания в адрес спортсменов, которым предстоит защищать честь Казахстана на международных соревнованиях, высказал известный казахстанский альпинист, покоритель всех восьмитысячников мира Максут Жумаев. По его словам, Универсиада является большим экзаменом не только для всех спортсменов, но и для всего общества.
– Альпинисты всегда поддерживали спортсменов, поднимая флаг нашей страны на покоренных вершинах, – отметил капитан сборной альпинистов Казахстана.
Пожелания в адрес спортсменов прозвучали также от ветеранов спорта, представителей АНК и этнокультурных объединений. Среди участников акции был и кандидат в мастера спорта РК по фигурному катанию Алан Хайдаров, который пока не будет участвовать в предстоящей Универсиаде – ему только 14 лет. Но он счастлив, что стал волонтером.
Фигурным катанием Алан занимается с четырех лет, и уже является бронзовым призером взрослого чемпионата РК. По его признанию, он с большим нетерпением ждет предстоящий праздник спорта. Во время Универсиады будет работать на «Алматы Арена», где пройдут состязания по фигурному катанию, и сможет воочию увидеть маститых фигуристов.
– Для меня это будет настоящий мастер-класс, – говорит юный спортсмен.