Болельщики создали фан-клуб

Самые энергичные кокшетауские фанаты олимпийской сборной встречаются практически каждый день, обсуждают олимпийские старты, делятся мнениями о том, как повысить популярность зимних видов спорта среди молодых акмолинцев. В фан-клубе можно просмотреть подробный график состязаний, ознакомиться с биографиями участников казахстанской Олимпийской сборной.

Спортивные фанаты тесно дружат с активистами дебатного клуба «Ділмар-КУАМ», Акмолинской молодежной лиги КВН, Союза молодежи Акмолинской области.

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау