На фармацевтическом рынке Казахстана наблюдается снижение цен на ряд лекарственных средств, находящихся под государственным регулированием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, изменения связаны с реализацией обновлённого механизма ценообразования, направленного на повышение прозрачности и предсказуемости формирования стоимости препаратов. В настоящее время предельные цены утверждены на 4 994 торговых наименования лекарственных средств. Ещё 1 707 безрецептурных препаратов выведены из государственного регулирования и реализуются по рыночным ценам при постоянном мониторинге со стороны уполномоченного органа.

В 2025 году Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) Минздрава провёл мониторинг цен на лекарственные средства в 20 регионах страны. В исследование были включены 50 наиболее востребованных препаратов из пяти фармакологических групп: противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«По результатам анализа в сентябре текущего года по сравнению с июнем отмечено снижение цен на 34% позиций (в среднем на 7,8 %), в октябре - на 50% позиций (в среднем на 11,1 %). Наиболее выраженное снижение зафиксировано по препаратам Гепар комп. Хеель, Ревмоксикам, Цефяпс, ВАЛМАК-Н, Зитмак. Указанные лекарственные средства занимают значительное место в структуре потребления и применяются при лечении широкого спектра заболеваний», – проинформировали в министерстве.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля продолжает проводить системный мониторинг цен на лекарственные препараты и анализ тенденций рынка, чтобы обеспечить население безопасными и качественными лекарствами по справедливым ценам. О случаях нарушений при реализации лекарственных средств можно сообщить через мобильные приложения DariKZ и Naqty Оnim, а также обратившись в региональные департаменты КМФК.