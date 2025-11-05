Лекарства в Казахстане подешевели: что стало доступнее

Здравоохранение
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

На фармацевтическом рынке Казахстана наблюдается снижение цен на ряд лекарственных средств, находящихся под государственным регулированием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, изменения связаны с реализацией обновлённого механизма ценообразования, направленного на повышение прозрачности и предсказуемости формирования стоимости препаратов. В настоящее время предельные цены утверждены на 4 994 торговых наименования лекарственных средств. Ещё 1 707 безрецептурных препаратов выведены из государственного регулирования и реализуются по рыночным ценам при постоянном мониторинге со стороны уполномоченного органа.

В 2025 году Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) Минздрава провёл мониторинг цен на лекарственные средства в 20 регионах страны. В исследование были включены 50 наиболее востребованных препаратов из пяти фармакологических групп: противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«По результатам анализа в сентябре текущего года по сравнению с июнем отмечено снижение цен на 34% позиций (в среднем на 7,8 %), в октябре - на 50% позиций (в среднем на 11,1 %). Наиболее выраженное снижение зафиксировано по препаратам Гепар комп. Хеель, Ревмоксикам, Цефяпс, ВАЛМАК-Н, Зитмак. Указанные лекарственные средства занимают значительное место в структуре потребления и применяются при лечении широкого спектра заболеваний», – проинформировали в министерстве.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля продолжает проводить системный мониторинг цен на лекарственные препараты и анализ тенденций рынка, чтобы обеспечить население безопасными и качественными лекарствами по справедливым ценам. О случаях нарушений при реализации лекарственных средств можно сообщить через мобильные приложения DariKZ и Naqty Оnim, а также обратившись в региональные департаменты КМФК.

