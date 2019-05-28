Болевая точка

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Серик Кабдулов, Атырау

Недовольные горожане забросали официальный чат-канал Telegram «Акимат Атырауской области» жалобами.

«Что за бардак в аптеках с лекарствами? Отцу вырвали зуб, но сказали, что не могут дать рецепт на обезболивающее, так как стоматология не готова была к такому резкому изменению. Никто не был подготовлен к такому закону. Что человек теперь должен делать при сильной боли?» – написали возмущенные жители.

Отреагировать на ситуацию пришлось акиму Атырауской области Нурлану Ногаеву.

– То, что сейчас происходит в аптеках, – это явный перебор. Людям неинтересно, кто в этом виноват: фармацевты или врачи, территориальное подразделение Комитета фармации или кто-то еще. Без информирования людей вводить такие меры нельзя, нужно проводить разъяснения, а не так что в один день менять все как по щелчку пальцев. Палку сильно перегнули, фармацевтам ничего не разъяснили, люди элементарно жаропонижающее не могут купить в аптеках, те, что продаются без рецепта. Где это видано? Людей нужно подготавливать к таким изменениям. Объясните аптекарям, какие препараты можно продавать без рецепта, прекратите это немедленно! – дал поручение своим подчиненным глава региона.

На экстренном брифинге руководители сферы здравоохранения пытались дать разъяснение ситуации.

– Если фармацевт не продает лекарства, которые допускается продавать без рецепта, это незнание фармацевта. В связи с приказом министра здравоохранения от 15 апреля 2019 года изменение ввели в приказ от 22 мая 2015 года «Об утверждении правил выписывания, учета и хранения рецептов». Теперь по-новому все рецепты, выписанные врачом, остаются в аптеке и хранятся в течение 3 лет. И в связи с этим аптеки начали требовать рецепты, потому что завтра они в ответе, – сказала руководитель департамента фармации Атырауской области Сара Уразова.

– Реализация лекарств в казахстанских аптеках по рецепту врача не является нововведением. Реализация рецептурных препаратов без рецепта запрещена в стране больше 16 лет, что позволяет контролировать применение населением лекарств, которые могут нанести вред здоровью и угрожать жизни, – пояснила руководитель отдела областного управления здравоохранения Гульнафис Танбаева.

С 2020 года отпуск всех рецептурных лекарств планируется перевести исключительно в элект­ронный формат. Это поможет учитывать и охватывать стопроцентной выпиской рецептов дис­пансерных больных. На сегодня из 8 тыс. зарегистрированных в стране лекарств по рецепту врача отпускаются чуть больше 6 тыс., тогда как 1,8 тыс. отпускаются без рецепта.

Действительно, министерский запрет существует, и с юридичес­кой точки зрения аптеки поступают по закону, если не считать фактов отказа в продаже безрецептурных препаратов. Однако умные головы сразу обратили внимание на то, что такой ажиотаж творится только в городе Атырау, хотя нормы законодательства распространяются на всю территорию Казахстана. Почему? Ответ на этот вопрос опубликован на страничке «Ассоциации поддерж­ки и развития фармацевтической деятельности Республики Казахстан» в Facebook.

Пресс-релиз еще от 17 мая черным по белому гласит, что весь этот ажиотаж является акцией, якобы организованной фармацевтами Атырау!

«Фармацевты Атырау прекратили отпуск рецептурных препаратов без рецепта врача. Во исполнение правил выписывания, учета и хранения рецептов и правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий фармацевты г. Атырау инициировали акцию, в рамках которой они прекратили отпускать рецептурные лекарст­венные препараты без рецепта врача, оформленного в соответствии с нормами действующего законодательства. Акция, организованная фармацевтами, наглядно продемонстрировала, что случаи, когда врачи не выписывают рецепты, распространены. При этом ответственность за отпуск рецептурных лекарственных средств без рецепта несут только фармацевты, их наказывают штрафами. В отношении врачей такие меры в законодательстве не предусмот­рены. Свои назначения, в обход наличию форм рецептов установленного образца и правилам по их заполнению, врачи нередко делают на простом листке бумаги, на котором отсутствуют наименование медучреждения (особенно когда речь идет о небольшой частной клинике или кабинете), фамилия, личная подпись и печать доктора. Фармацевту ничего не остается делать, как отпустить пациенту лекарства. Ведь пациент отстоял очередь к врачу, изрядно понерв­ничал, потратил время, силы, а в случае обращения к частному врачу – еще финансовые средства. Как объяснить ему, что нужно вновь идти к врачу за рецептом, особенно когда перед вами больной пожилой человек? Цель акции – заставить врачей выписывать рецепты», – говорится в пресс-релизе.

Какую цель преследовали инициаторы данной акции? На первый взгляд, самую гуманную – оградить население от самолечения. Отпус­кать лекарства только по рецептам. Но это надо было реализовывать более щадящим способом. А заставлять мучиться ни в чем не повинных людей, используя их недовольство как таран для решения определенных проблем, – это, мягко говоря, некрасиво.

Сегодня ситуация после скандала с фармацевтами стабилизировалась. Людям вновь начали выдавать лекарства, не требующие рецептов. И доступно разъяс­няя, почему им не будут выдавать лекарства, требующие соответствую­щих медицинских назначений.

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