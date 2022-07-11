«Болевые точки» Алматы

Аким города Ерболат Досаев в ходе пресс-конференции назвал основные приоритеты развития южного мегаполиса и рассказал о возможностях решения самых главных проблем.

«Болевых точек» в городе на самом деле на так уж и много: это состояние ливневой канализации, пробки, «точечная» застройка, и, конечно же, многострадальные бордюры. Также в ходе встречи была затронута «горячая» тема качества дорог. По техническому регламенту ремонт дорожного покрытия следует проводить раз в пять лет. Однако в Алматы далеко не всегда удается придерживаться такого срока, и ремонт проезжей части проводят со значительным опозданием.

Город развивается стремительно, и за 10 прошедших лет вырос почти в два раза как территориально – были присоединены областные территории, так и по числу жителей. В имеющемся генплане города не учтен такой размах, составлен он в 2002 году, то есть 20 лет назад, и требует корректировки, которая будет выполнена с учетом новых потребностей.

Трагические события января, конечно, замедлили городское развитие, но ненадолго. На сегодняшний день восстановлено 99 процентов разрушенной инфраструктуры, практически завершены выплаты пострадавшим бизнесменам. Всего было подано 1594 заявки и уже выплачено 14 млрд 530 тенге. Отклонено 66 заявок. 16 компаний находятся на стадии завершения судебно-экономической экспертизы.

Наболевшая ситуация с алматинскими детсадами, по поводу которой не шутил разве что ленивый, тоже не осталась без внимания. До конца года, как уверил аким, будет сдано в эксплуатацию еще 17 детских садов.

В этом году алматинцы любой дождь расценивают как стихийное бедствие. И тому есть причины. В Алматы, с населением более 2 млн человек, есть аж 16 коллекторов ливневой канализации, но вот работают из них только четыре и то лишь на треть. Их ремонт входит в планы акимата, и до конца текущего года алматинцы должны увидеть первые результаты проведенной работы.

Боль многих крупных и удобных для жизни городов – уплотняющаяся застройка.

Алматы также оказался поражен «точечными» язвами самовольного строительства. Наиболее возмутительных и спорных застроек – 19, по ним идут бесконечные судебные тяжбы. В семи случаях акимат нашел решение проблемы, по остальным вопрос остается открытым. Оно и понятно. Властям нужно найти способ удовлетворить интересы всех сторон.

Пока же жемчужина Алатау зарастает «человейниками» без собственной инфраструктуры. К примеру, в одном из «квадратов» Бостандыкского района построено уже 18 жилых комплексов и – ни одной школы! Плотность населения в этом районе увеличена на 307 процентов, а нагрузка на участковый полицейский пункт превышена в пять раз. Вокруг нет ни одного приличного сквера или парка, зато, что называется, «на низком старте» находится строительство очередного ЖК…

Сможет ли новый аким Алматы справиться с этими проблемами - покажет время…