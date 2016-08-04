​Болей за наших!

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Ерзат СЕРГАЗИН

В ее рамках в общественных местах установлены стелы с буклетами и подробной информацией о грядущих Олимпийских играх.

Как сказал исполняющий обязанности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКиС РК Серик Жарасбаев, одна из целей данного проекта – популяризация физической культуры и спорта, а также повышение осведомленности граждан о выступлениях соотечественников на олимпийских помостах в Рио-де-Жанейро.

– В настоящее время сборная команда страны практически в полном составе находится в столице XXXI летних Олимпийских игр, 104 казахстанца выступят в 26 видах спорта. Благодаря специально приготовленным брошюрам и буклетам казахстанцы смогут ознакомиться с составом нашей олимпийской сборной, а также ежедневными программами трансля­ции главных стартов четырехлетия на отечественных телеканалах», – говорит С. Жарасбаев.

Директор республиканского учебно-методического и аналитического центра по физической культуре и спорту Ардак Тулендин рассказал, что информационные бюллетени будут расположены в торгово-развлекательных центрах «Керуен», «Хан Шатыр», «Мега», «Аружан», «Азия Парк», ЦУМ, в бизнес-центре «Ансар», на железнодорожном вокзале, автовокзале «Сапаржай».

– В настоящее время на стадии завершения переговоры со столичным международным аэропортом. Также планируем расположить всю подробную информацию об Играх в Бразилии в городских центрах обслуживания населения, – отметил он. – По завершении Олимпийских игр данный проект не потеряет актуальности, ведь международные состязания с участием наших спорт­сменов проходят постоянно. Также на стендах будет представлена информация о массовых спортивных мероприятиях, проходящих на территории города, – отметил он.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко, являющийся спортивным менеджером ППСК «Астана», особо отметил возросший в последнее время интерес населения к спорту.

– Прогресс казахстанского спорта очевиден. Соответственно, и наше население стало больше интересоваться событиями, происходящими в самом спорте и вокруг него. Акция «Болей за наших – будь ближе к спорту» – это замечательный проект, который позволит нашему народу поближе познакомиться с участниками Олимпиады и консолидирует общество, – сказал Ю. Мельниченко.

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