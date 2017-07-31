​Болезнь «обуревает»

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Евгения Ермакова, Костанайская область

Ближе к середине июля специалисты ТОО «Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева» обнаружили единичные случаи пустул бурой ржавчины в Костанайском и Федоровском районах. Не так давно ученые обследовали четверть всех посевных (более 1 млн га) и обнаружили, что две трети посевов заражены септориозом и ржавчиной.

По официальным данным, уже не подлежат обработке порядка 80 тыс. га. Препятствовала распространению болезней погода, вернее, прохладные ночи. Специалисты говорят, что вспышка бурой ржавчины может произойти в будущем году, если не подстраховаться, обработав посевы спецсредствами. Впрочем, работы уже идут и проводятся в более высоком темпе, чем раньше: на конец июля уже обработано более 300 тыс. га против 140 тыс. га в 2016-м.

Вызывает обеспокоенность и распространение зерновой совки, относящейся к числу особо опас­ных вредителей. Ожидается, что нынче ее ареал составит более 125 тыс. га. Для обработки полей уже закуплена химия.

Стадной саранчи, по прогнозам, будет на площадях как минимум в два раза больших, но она не представляет серьезной угрозы при проведении своевременной протравки. Итальянский прус уже отродился, его заметили во многих районах области. По словам специалистов, личинки обнаружили на 260 тыс. га. Работа по борьбе с этим вредителем уже отлажена и активно ведется с помощью как наземной, так и воздушной техники.

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