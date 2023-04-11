Болезнь Паркинсона не приговор

Однако только последние 10 лет в Казахстане действует команда, активно занимающаяся диагностикой и лечением этого заболевания. Один из входящих в нее – врач-невролог, член Международного общества двигательных расстройств и болезни Паркинсона и республиканского общественного объединения «Общество двигательных расстройств – Евразия»

Вадим Ахметжанов.

– Вадим Казбекович, как все начиналось?

– Для начала хочу подчеркнуть значимость отмечаемого дня, направленного на повышение информированности врачей и пациентов о заболевании. 11 апреля – день рождения Джеймса Паркинсона, врача, впервые описавшего болезнь, и по решению Всемирной организации здравоохранения дата была объявлена днем борьбы с этим недугом.

Раньше большинству больных с болезнью Паркинсона выставляли диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия», то есть поражение сосудов мозга. Например, в мире около 60% всех деменций относят к болезни Альцгеймера. У нас же их зачастую списывают на старость и поражение сосудов. А ведь за общим диагнозом энцефалопатии теряется правильное лечение.

Не ведется в Казахстане и статистика людей с болезнью Паркинсона. Но если взять за основу, что по миру таких пациентов примерно 100–150 на 100 тысяч населения, то у нас их не менее 19 тысяч.

В 2013 году нейрохирург Национального центра нейрохирургии Чингиз Шашкин прошел обучение по хирургическому лечению болезни Паркинсона. Появилась необходимость в амбулаторном приеме пациентов. И мне предложили войти в команду таких специалистов.

Руководитель Национального центра нейрохирургии профессор Серик Акшулаков поддержал создание кабинета двигательных расстройств. И мы начали распространять знания о заболевании через социальные сети, ездить по городам с лекциями и презентациями для неврологов.

Затем создали общественное объединение, провели несколько конференций с участием ведущих зарубежных паркинсонологов. Наша команда выпустила две монографии на русском и казахском языках – «Нейрохирургическое лечение болезни Паркинсона» и «Паркинсон ауруы».

В 2018 году Чингиз Шашкин открыл в Алматы собственную клинику для проведения лечебно-диагностической, реабилитационной работы и хирургических вмешательств. Также с нами у истоков стоял доктор Рауан Кайыржанов, который сейчас занимается исследованием генетики болезни Паркинсона в Лондоне.

Отрадно, что теперь паркинсонологи есть не только в Национальном центре нейрохирургии и в больнице Медицинского центра УДП, а также в клиниках Семея, Шымкента и Алматы.

– Тем не менее специалистов по этому заболеванию можно посчитать по пальцам. Вы, к примеру, консультируете пациентов со всего Северного, Центрального и даже Западного Казахстана...

– Вести их может любой невролог, но, конечно, мне легче наблюдать и за клиническими проявлениями, и за приемом лекарств, так как я специализируюсь на этом последние десять лет. Мои пациенты из Кокшетау, Костаная, Актобе, Уральска, Актау приезжают хотя бы раз в полгода-год, в остальное время наблюдаются по месту жительства с учетом моих рекомендаций.

Хорошо, что в Казахстане все препараты, применяемые при болезни Паркинсона, выдаются бесплатно. И есть выбор между лекарствами зарубежного и отечественного производства. В других странах Центральной Азии такого нет.

Помимо лекарственной терапии очень важна реабилитация. Клиника доктора Шашкина – одна из лучших в этой области. А в целом все пока зависит от энтузиазма отдельных специалистов.

– Кто чаще всего заболевает болезнью Паркинсона и почему?

– Одной общей причины как таковой нет. Мы знаем, что происходит: уменьшается количество дофаминовых клеток мозга, которые дают движение нашему организму.

Но конкретной причины не знаем, как и то, как болезнь будет протекать у каждого конкретного пациента. Чаще это, конечно, возрастные изменения, травмы и отравления химикатами. В очень редких случаях заболевание имеет генетическую природу.

Первыми симптомами могут быть тремор конечностей, чаще односторонний, замедленность движений, нарушение походки. Еще задолго до этого могут наблюдаться потеря запахов, запоры, тревожность, изменения сна, но пока я не увижу двигательные нарушения, не могу диагностировать болезнь Паркинсона.

Болезнь неизлечимая, прогрессирую­щая, но это медленные, не внезапные нарушения. В клетках мозга накапливаются определенные вещества, которые приводят к их гибели. И часть мозга, отвечающая за движение, так называемая черная субстанция, постепенно уменьшается. Соответственно, замедляются движения человека, ему становится трудно ходить и выполнять какие-то привычные действия.

Процесс гибели дофаминовых клеток необратим. Но никто не знает, сколько клеток умрет за год. Кто-то уже в возрасте, у кого-то отравление. И мозг, и генетика у людей разные. И как поведет себя болезнь – невозможно предугадать.

В среднем процесс протекает медленно. Ко мне приезжают люди, болею­щие по 10–15 лет. Разнится и возраст пациентов, самому молодому, например, было 20 с лишним лет. В течение года, бывает, ставлю этот диагноз порядка десяти 40-летним пациентам...

Но чаще, конечно, это пожилые люди. И даже им на фоне поддерживающей терапии можно сохранить качество жизни на несколько десятков лет.

– Каковы методы лечения?

– Согласно международным стандартам, это лекарственная терапия, физическая реабилитация и хирургическое вмешательство. Операции назначаются не сразу, и они не заменяют прием таблеток.

Большое внимание люди с болезнью Паркинсона должны уделять физической нагрузке. Это болезнь движения. И чем чаще тело находится в движении, тем больше оно шлет обратную связь мозгу: где мой дофамин? Это заставляет мозг из последних сил, но все равно участвовать в выработке важного гормона.

Поэтому физкультура здесь не просто полезна, а является одним из методов лечения. Даже аргентинское танго активно применяется, доказано, что оно помогает таким пациентам.

Но, к сожалению, наши люди, получив инвалидность, закрываются в четырех стенах. За рубежом такие больные живут полноценной жизнью, занимаются реабилитацией, путешествуют. Однако, если не лечиться, это будет совсем другая жизнь.

– Есть ли какие-то свежие открытия в этой области?

– Видел недавно информацию о клинических исследованиях первой фазы препарата BIIB054 – человеческого моноклонального антитела. Речь идет о возможной вакцинации от болезни Паркинсона, вводятся антитела к белку, который повреждает дофаминовые клетки.

Это было бы серьезным прорывом. Потому что продолжительность жизни человека растет, а значит, будет увеличиваться риск возрастных заболеваний. Но, поддерживая нормальный уровень холестерина, глюкозы, артериального давления, занимаясь физическими упражнениями, мы можем продлить жизнь и телу, и нашему мозгу.