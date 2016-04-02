Новое здание как раз соответствует такой нагрузке. Шестиэтажный корпус площадью 6 400 кв. метров соединен с диспансером теплым переходом. На строительство нового объекта здравоохранения затрачено 2,4 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов. Половина этих средств была направлена на приобретение современного медицинского оборудования – компьютерного томографа, рентген-аппаратов, маммографа и других приборов. По словам главного врача онкодиспансера Елика Досжанова, для обслуживания техники заранее обучались специалисты. Введение в строй поликлиники повысит доступность и качество медицинской помощи, даст возможность костанайцам проходить полный курс обследования, не выезжая за пределы области. Болезнь, как известно, легче предупредить, чем вылечить. Достигнутое за последние годы раннее выявление онкологических заболеваний уже реально продлило жизнь многим. С новой поликлиникой медики связывают новые надежды на улучшение лечения земляков.
Свежий выпуск
Болезнь заставляют отступать
Валерий ВЕДЕНКО
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