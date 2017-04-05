​Больная корова не нужна никому

В прошлом году во время рейдовых проверок выявлено немало нарушений, связанных с отсутствием сопроводительных ветеринарных документов на перемещаемый скот и животноводческую продукцию.

Цифры, приведенные на рабочем совещании по ветеринарному контролю руководителем региональной территориальной инспекции Маратом Мухтаровым, говорят о многом: по итогам 335 проверок в прошлом году 59 ве­теринаров были наказаны штрафами на общую сумму свыше 2 млн тенге. Не­свое­временная ликвидация больного скота и нарушение правил транспортировки ­обошлась физическим и юридическим лицам в 3,6 млн тенге штрафных санкций.

Наибольший резонанс получила история с распространением сибирской язвы летом прошлого года. В Шетском районе погибли люди: скончались двое жителей аула Еркиндик Успенского сельского округа. Источником заражения опасной инфекцией оказалась больная корова, принадлежавшая брату одного из пострадавших. Органами внутренних дел области были возбуждены уголовные дела по фактам нарушения ветеринарных правил...

Как сообщил на запрос нашей газеты заместитель прокурора области Мейрам Таутенов, приговором Шетского районного суда виновным в совершении уголовного правонарушения признан районный ветеринарный врач. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года, а затем амнистировали.

Второй случай сибирской язвы тем же летом зафиксирован на зимовке Ушарал сельского округа Жидебай Актогайского района. И снова причиной стал больной скот. Несколько человек были гос­питализированы в инфекционную больницу. Органы уголовного преследования возбудили уголовные дела в отношении ветврача сельского округа Жидебай и хозяина зараженного скота. Постановлениями суда Актогайского райо­на они признаны виновными в совершении преступления. Уголовные дела прекращены по амнистии.

По мнению руководителя ветеринарной инспекции области Марата Мухтарова ситуацию характеризует потеря бдительности и ослабление контроля. Чтобы исправить положение, нужно проводить своевременные и качественные ветеринарно-профилактические мероприятия, селяне в свою очередь должны исполнять требования ветеринарных правил. Ведь, к сожалению, все предупредительные мероприятия могут сводится на «нет» действиями самих владельцев скота, которые не ставят животных на учет, не сообщают сразу о гибели скота от болезней. А ведь кто, как не сам хозяин, должен быть заинтересован в сохранении поголовья...

Марат Мухтаров считает необходимым организовать централизованный убой животных в городах и больших населенных пунктах с проработанной транспортной логис­тикой. 132 убойных площадки, что имеются в регионе, не решают проблемы. Они составляют меньше двух третей от общей потребнос­ти. В идеале же требуется по одному убойному пункту в каждом сельском округе. Организация строительства убойных пунктов находится в компетенции местных исполнительных органов всех уровней. В связи с этим большие надежды возлагаются на создание сельхозкооперативов.

Территориальная инспекция настаивает на полной идентификации скота в области. Лишь тогда можно будет, исходя из точной численности поголовья, конкретно планировать потребность в ветеринарных препаратах – вакцинах и диагностикумах. Не стоит забывать в ветеринарно-профилактических мероприятиях и об установлении и ограждении скотомогильников сибиреязвенных захоронений.

В прошлом году Комитетом ветеринарного контроля МСХ РК было высказано предположение, что опасная инфекция могла быть разнесена весенними паводками. Паводки грядут и ныне. В связи с этим в регио­не ужесточились ветеринарно-санитарные требования. Очагом инфекции способен стать и скрытый в земле столетней давности неизвестный скотомогильник. Так или иначе, но, учитывая все недочеты и издержки, следует быть во всеоружии и областной ветеринарной службе, и управлению здравоохранения.