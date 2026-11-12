Больница будущего без очередей и суеты: как устроена университетская клиника в китайском городе

Китай
Дана Аменова
корреспондент

Приоритетными направлениями работы в передовом медицинском учреждении выступают онкология, торакальная и кардиохирургия, репродуктивная медицина, пульмонология и ортопедия.

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В рамках пресс-тура, организованного Посольством КНР в РК, казахстанские журналисты посетили Четвертую клиническую больницу Медицинского факультета Чжэцзянского университета в городе Иу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Масштабный комплекс высшей категории 3 А, открывшийся в 2014 году благодаря сотрудничеству университета и Народного правительства Иу, разрушает привычные стереотипы о больничной суете с первых минут пребывания. Клиника рассчитана на 1500 коек, а ее штат превышает 2900 сотрудников. Площадь комплекса - 126 тысяч квадратных метров.

При этом медицинское учреждение уже шесть лет подряд удерживает наивысший национальный рейтинг эффективности A+, входя в число лидеров здравоохранения КНР.

Главное впечатление внутри лечебных корпусов — тишина, идеальный порядок и отсутствие очередей у кабинетов. Весь путь пациента с порога оцифрован: при входе и заборе анализов используется персональная система штрих-кодов и электронных идентификаторов, что исключает вероятность перепутать карту или образцы биоматериалов.

По широким коридорам и сервисным лифтам бесшумно курсируют автономные тележки-роботы, которые доставляют медикаменты из аптечного склада прямо на посты медсестер, освобождая персонал от рутинных перемещений.

В галереях вдоль стен размещены крупные портреты врачей с подробными данными об их квалификации, научных званиях и часах приема, благодаря чему пациенты лично знают тех, кому доверяют свое здоровье.

Философия клиники ориентирована на профилактику и ранее выявление болезней: диагностический блок оснащен аппаратами позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ-КТ), позволяющими находить очаги патологий на нулевых стадиях. Если же требуется операция, врачи подключают роботизированные хирургические комплексы da Vinci, которые обеспечивают субмиллиметровую точность манипуляций при минимальных проколах.

Приоритетными направлениями работы выступают онкология, торакальная и кардиохирургия, репродуктивная медицина, пульмонология и ортопедия.

Учреждение функционирует по модели «трёх институций», объединяющей больницу, Международный научно-исследовательский институт медицины и здоровья и кампус Международного медицинского института Чжэцзянского университета, открытый в 2023 году в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Учитывая статус Иу как торгового мегаполиса, здесь создан развитый международный блок: прием и операции вместе с китайскими коллегами ведут зарубежные специалисты, персонал владеет английским языком, а прямое сотрудничество с 22 международными страховыми компаниями избавило пациентов от бумажной волокиты. Только за 2025 год здесь приняли более 26,5 тысячи иностранных граждан из 185 стран мира.

Особым блоком визита стало обсуждение партнерства с Казахстаном, импульс которому дал визит китайской делегации в сентябре 2025 года.

Сегодня клиника предоставляет казахстанским студентам целевые квоты и стипендии по соглашению с Международным общественным фондом «Білім-Инновация», создав «зеленый коридор» для молодых кадров. В июле 2026 года Международный медицинский институт клиники и Школа медицины Назарбаев Университета заключили меморандум о совместных исследованиях и подготовке врачей.

Параллельно развиваются академические контакты с Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова. Центральная городская клиническая больница Алматы перенимает технологии цифрового управления стационаром и маршрутизации экстренных пациентов, отточенные коллегами из Иу.

Данный пример подтверждает, что казахстанско-китайское сотрудничество в сфере медицины строится на базе передовых цифровых технологий и открывает практические перспективы для казахстанских медиков и студентов.

#Китай #больница #пресс-тур #Иу

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