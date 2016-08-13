​Больница на колесах едет в села

Практика выездных бригад была апробирована еще в рамках программы «Саламатты Қазақстан». Врачи выезжают в те сельские местности, жителям которых сложно добраться до районных или областных медицинских учреждений. Да и в небольших аулах предусмотрены лишь сельские амбулатории, где помощь оказывают врач общей практики и медработники среднего звена.

В селе Бейбарыс Махамбетского района живет чуть более 3,5 тыс. человек. Медицинский автопоезд приезжает уже второй раз, чему жители несказанно рады. Не всегда удается съездить в районный или областной центр, чтобы получить консультацию или пройти диагностику. Тем более что в конце лета здесь во всех смыслах жарко – на градусниках зашкаливает за 40 по Цельсию, а в поле поспел урожай бахчевых и овощей.

Состав врачей формируется в соответствии с запросами населения и согласовывается с районным главврачом. На этот раз в Бейбарыс прибыли офтальмолог, стоматолог, хирург, рентгенолог, терапевт, кардиолог, гинеколог, а также лаборант и УЗИ-специалист. Принимают пациентов в кабинетах, оборудованных современными аппаратами иностранного производства, позволяющими моментально выдавать результат обследования. Так же оперативно делается анализ крови. Врачи могут наложить швы, остановить кровотечение, вылечить зубы.

– Автопоезд совместного казахстанско-российского производства находится на балансе областной больницы с 2011 года, он был приобретен по программе «Саламатты Қазақстан». Мы выезжаем в отдаленные населенные пункты начиная с апреля. В первом полугодии мы обслужили 3 754 пациента, совершив 12 выездов. Это уже 13-я поездка, с утра мы обследовали около 60 человек, – рассказывает руководитель передвижного медицинского комплекса, врач-стоматолог Гульмира Курмангалиева.

УЗИ-специалист Орынтай Каржауова приняла 30 пациентов. Диагностика позволяет своевременно назначить лечение.

– Сегодня я выявила на УЗИ кисту почек, желчнокаменную болезнь, увеличенную щитовидную железу, холецистит и другие заболевания, – рассказывает О. Каржауова. – Всем даны направления к врачам для назначения лечения.

Ее коллега гинеколог Молдир Еспосинова также выдала направления на лечение нескольким пациенткам, в числе которых были беременные с осложнениями. А ведь вовремя поставленный диагноз в этом случае означает сохранение здоровья не только матери, но и будущего ребенка. Немало работы и у рентгенолога, который обследует не только грудную клетку, но и суставы. Кардиолог с офтальмологом и терапевтом тоже не оставались без работы.

Сельчане воспользовались бесплатной возможностью обследоваться. Один из посетителей – глава крестьянского хозяйства «Первомайский», аксакал Аманжол Ескариев.

– Для нас, жителей глубинки, приезд бригады врачей имеет большое значение. В селе Бейбарыс расположено несколько крестьянских хозяйств, работникам которых некогда ездить по больницам в город или районный центр. В моем хозяйстве работает порядка 330 человек, и мы строго следим за состоянием их здоровья. Например, в прошлый приезд все прошли рентген-обследование, – рассказывает А. Ескариев, подчеркивая, что государственная программа по сохранению здоровья помогает казахстанцам, о чем свидетельствует увеличение продолжительности жизни.