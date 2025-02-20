Больница выплатит брату умершей компенсацию в размере 5 млн тенге в Акмолинской области

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Брат умершей обжаловал решение, посчитав размер компенсации в 1,5 млн тенге заниженным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

В 2021 году 43-летняя жительница Целиноградского района Акмолинской области была доставлена в больницу с диагнозом «Гипергликемическое состояние». Спустя четыре часа врачи констатировали её смерть.



Брат умершей подал в суд иск к больнице о возмещении морального вреда, указав, что его сестра погибла из-за ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.



Суд взыскал с больницы в пользу истца 1,5 млн тенге компенсации морального вреда. Но брат не согласился с размером компенсации.



Акмолинский областной суд, рассмотрев дело, указал, что согласно заключению Департамента здравоохранения, пациентка умерла от малокровия вследствие внутреннего кровотечения. Врачи недооценили её состояние, лечение не соответствовало протоколам диагностики, не были проведены консилиум, УЗИ, консультации узких специалистов и срочная операция. Некачественное оказание медицинских услуг усугубило состояние пациентки и привело к её смерти.



В 2021 году по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако в 2024 году его прекратили в связи с истечением срока давности.