​Больница XXI века

фото пресс-службы акима области

Жителей и гостей города со столь значительным событием поздравил аким области Амандык Баталов. Еще одним приятным дополнением к церемонии открытия стало вручение ключей от квартир 7 сотрудникам новой больницы. Поздравляя собравшихся, глава региона отметил, что благодаря государственной поддержке в области укреплению здоровья населения уделяется огромное внимание.

– Открытие Талдыкорганской городской многопрофильной больницы – очень важное событие не только для города, но и для всей области, – отметил аким области А. Баталов. – Я многократно посещал этот объект на этапе строительства. И сегодня мы видим, как, благодаря государственной поддержке, все наши планы воплотились в жизнь. Уверен, что стационар, оснащенный самым лучшим, современным оборудованием, даст возможность медицинским работникам успешно применить накопленные знания и опыт.

Взяли слово и медики. Среди них ветеран сферы здравоохранения Шаймерден Садыков, врач-уролог Аскар Садыков. Поблагодарив Главу государства за созданные комфортные условия работы, врачи отметили, что самое главное – это качественно выполнять свой профессиональный долг.

Символические ключи от новой больницы директору медучреждения Сауле Кусмолдановой вручил первый вице-президент компании-подрядчика «Астана-курылыс» Кайрат Сандыкбаев. На строительство учреждения было выделено 9 371,0 млн тенге, в том числе из местного бюджета – 1 887,0 млн тенге. Больница укомплектована современным медицинским оборудованием и техникой на общую сумму 4 094,0 млн тенге. Стационар, в котором трудятся более шестисот человек, оказывает стационарозамещающую, стационарную, высокопрофессиональную медицинскую помощь. В структуре больницы – отделения терапии, хирургии, политравмы и восстановительной ортохирургии, нейрохирургии, миниинвазивной хирургии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, урологии и офтальмологии. Среди оборудования – магнитно-резонансный томограф, эксимерный лазер, барокамера, эндовидеохирургическое устройство и многое другое.