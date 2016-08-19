​Больница XXI века

Свежий выпуск
860
Хасан ЕСПАНОВ
фото пресс-службы акима области

Жителей и гостей города со столь значительным событием поздравил аким области Амандык Баталов. Еще одним приятным дополнением к церемонии открытия стало вручение ключей от квартир 7 сотрудникам новой больницы. Поздравляя собравшихся, глава региона отметил, что благодаря государственной поддержке в области укреплению здоровья населения уделяется огромное внимание.

– Открытие Талдыкорганской городской многопрофильной больницы – очень важное событие не только для города, но и для всей области, – отметил аким области А. Баталов. – Я многократно посещал этот объект на этапе строительства. И сегодня мы видим, как, благодаря государственной поддержке, все наши планы воплотились в жизнь. Уверен, что стационар, оснащенный самым лучшим, современным оборудованием, даст возможность медицинским работникам успешно применить накопленные знания и опыт.

Взяли слово и медики. Среди них ветеран сферы здравоохранения Шаймерден Садыков, врач-уролог Аскар Садыков. Поблагодарив Главу государства за созданные комфортные условия работы, врачи отметили, что самое главное – это качественно выполнять свой профессиональный долг.

Символические ключи от новой больницы директору медучреждения Сауле Кусмолдановой вручил первый вице-президент компании-подрядчика «Астана-курылыс» Кайрат Сандыкбаев. На строительство учреждения было выделено 9 371,0 млн тенге, в том числе из местного бюджета – 1 887,0 млн тенге. Больница укомплектована современным медицинским оборудованием и техникой на общую сумму 4 094,0 млн тенге. Стационар, в котором трудятся более шестисот человек, оказывает стационарозамещающую, стационарную, высокопрофессиональную медицинскую помощь. В структуре больницы – отделения терапии, хирургии, политравмы и восстановительной ортохирургии, нейрохирургии, миниинвазивной хирургии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, урологии и офтальмологии. Среди оборудования – магнитно-резонансный томограф, эксимерный лазер, барокамера, эндовидеохирургическое устройство и многое другое.

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
Указ Президента Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Вместимость имеет значение
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Поликлиники и больницы получили неотложки
Наградили сильнейших
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
Промысловый флот возвращается в Мангистау
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
Нурлан Байбазаров освобожден от должности вице-премьера
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Поликлиники и больницы получили неотложки
Расширение международного сотрудничества университета как ф…
Композиция «Менің атым – Қожа» украсила центральный парк Ко…
Подписан План мероприятий к 80-летию Победы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]